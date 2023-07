El Eje Libertador y Rawson: los puntales de Marcelo Orrego para ganar la Gobernación

Dos elecciones completamente diferentes con resultados completamente diferentes. Parece una obviedad. Pero hay que señalarlo. Porque el escenario sanjuanino cambió radicalmente de los comicios del 14 de mayo a los de este domingo 2 de julio. El nuevo gobernador de San Juan es Marcelo Orrego aún cuando había quedado atrás en la cosecha de votos de la diputaciones proporcionales, diputaciones departamentales, intendencias y concejalías. Las claves del triunfo: las amplias victorias en el Eje Libertador y en Rawson. Esta vez, Chimbas no alcanzó.

Ahora, el panorama cambió. El 14 de mayo, según el único dato que permitía inferir la intención de votos de candidatos a gobernador -no se eligió esa categoría por la cautelar de la Corte Suprema de Justicia y la posterior inhabilitación de Sergio Uñac- fue el segmento de la boleta que es de distrito único: los diputados proporcionales. En esa línea, Orrego fue el más votado con alrededor de 140.000 votos, le siguió el actual mandatario con 137.000 votos y Gioja con 80.000 votos. Por eso, ante la drástica modificación que sufrió el escenario electoral este domingo, hay que buscar explicaciones. Pues hoy la oposición salió primera por amplia diferencia. Le siguió el ex gobernador. Y en tercer lugar quedó el candidato del uñaquismo, Rubén Uñac, hermano del Gobernador.

El cuanto a la territorialidad, Orrego obtuvo victorias contundentes en el Eje Libertador: Capital, Rivadavia y Santa Lucía, distritos que controló en mayo y en los que sumó voluntades. En la Ciudad de San Juan, la oposición sacó el 62,4% con 38.267 votos. En segundo lugar no estuvo el uñaquismo -como sucedió antes con el intendente Emilio Baistrocchi-, sino que resaltó la lista de Gioja, que obtuvo 11.453 votos y se impuso frente a su rival interno. Es una situación que se repitió en Rivadavia, donde Orrego y sus aliados sacaron 27.396 votos, frente a los 18.699 del giojismo. Y en Santa Lucía, cuna del mandatario electo, el elenco amarillo tuvo 20.721 votos, frente a 10.039 del peronismo, y nuevamente fue San Juan Vuelve el que aportó mayor cantidad de sufragios. La fuerza de Marcelo Orrego hizo pie en Rawson para desestabilizar al peronismo. Ganó por ajustadísimo margen, 33.963 votos a 32.499, cuyo mayor aportante fue también el giojismo: 22.909 votos.

¿Por qué ese desbalance respecto a los comicios del 14? Una de las razones que pueden aludirse es el desdoblamiento de las elecciones. No se votaron conjuntamente la Gobernación con las intendencias. Ergo, no hubo tracción de la figura de los intendentes y concejales. También pudo tener que ver la elección del sucesor del espacio de Sergio Uñac. Todo indica, a la luz de los números, que el senador nacional Rubén Uñac no pudo retener los votos que representó su hermano. De hecho, al parecer, los electores se volcaron -dentro del arco justicialista- hacia José Luis Gioja. Tal vez por su experiencia probada al frente del Ejecutivo, pues fue tres veces gobernador de San Juan. Otro dato: la baja participación en la jornada, con el 70,55% del padrón, fue la más baja desde el retorno de la democracia. Mientras que en mayo fue del 75%. Hubo un 5% menos de votantes.

Tuvo que ver, además, la ola amarilla que sumergió a la región de Cuyo. El 11 de junio, en Mendoza Alfredo Cornejo se impuso en las PASO de Juntos por el Cambio a Luis Petri, y como espacio vencieron a Omar de Marchi, un PRO díscolo que decidió jugar por afuera del espacio. Cornejo, seguramente, será gobernador tras los comicios generales del 24 de setiembre. En San Luis, Claudio Poggi, un histórico militante del sector de Adolfo Rodríguez Saá, enfrentó desde la alianza opositora a Alberto Rodríguez Saá, que llevaba como candidato al cortista provincial Jorge "Gato" Fernández. El triunfo de Poggi terminó con 40 años de gobiernos peronistas en tierras puntanas. Ahora se sumó San Juan.

Finalmente, al perder en Rawson, el peronismo tuvo un refugio en Chimbas, histórico bastión justicialista. Pero fue insuficiente para controlar la marea orreguista. El giojismo sacó 24.0763 votos, mientras que Cambia San Juan obtuvo 18288. Y el uñaquismo quedó tercero 5.549 votos.