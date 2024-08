El durísimo diagnóstico de Jorge Cocinero sobre la UNSJ: conducción K, atraso de 30 años y falta de diálogo

El miércoles, el consejero superior y candidato a rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Jorge Cocinero participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. El arquitecto opositor a la gestión actual, que conduce el ingeniero Tadeo Berenguer, dio un durísimo diagnóstico de la situación de la casa de estudios. Habló de una conducción kirchnerista, un atraso de 30 años y falta de diálogo.

Cocinero, que en el 2021 llegó al balotaje y obtuvo cerca del 47% de los votos, dijo que "la universidad está aplastada. Tiene un atraso de 30 años. No se ha ido renovando. No se ha ido aggiornando a los tiempos que vivimos. Le tenemos que sumar el tipo de pensamiento político muy partidizado".

En ese sentido, opinó que "hay que generar nuevas carreras. No podemos seguir con las carreras tradicionales nada más. Hoy tenemos la posibilidad de generar todo el desarrollo del mundo digital y la inteligencia artificial" y adelantó que "estamos en contacto con gente especializada y hemos empezado a armar proyectos en ese sentido. La universidad tiene que devolverle a la universidad un profesional competente con las necesidades que tenemos hoy".

Para el arquitecto opositor, la partidización y la falta de transparencia "son dos cosas que nos han llevado a poner en crisis a la universidad. El lineamiento político partidario es kirchnerista. Hay que decirlo con nombre y apellido. Los lineamientos de la UNSJ son kirchneristas. Nosotros creemos que no debe ser así. Tenemos un planteo pluralista. Hay que tener un planteo abierto, no direccionado".

Afirmó que "saqué el 47% de los votos. Pasaron tres años y dos meses y nunca tuve ni un diálogo con el rector. Hay un sesgo kirchnerista. No quieren diálogo con la oposición. Es lo más grave. No tienen conducta democrática".

En relación a la candidatura de una tercera vía que tiene al exrector Oscar Nasisi como compañero de fórmula del arquitecto Guillermo Velasco al Rectorado, Cocinero fue contundente: "Nasisi es más de lo mismo".

Acto seguido, contó que "me fui en el momento en el que me tenía que ir justamente por el sesgo kirchnerista que tiene. Veamos de dónde viene Velasco. Nasisi respondió al kirchnerismo durante los años en el Rectorado. Berenguer y Nasisi responden a la misma vía, están en el mismo tren"

El candidato de Universidad Activa aprovechó para aclarar su relación con el presidente Javier Milei, a quien es ligado con frecuencia por sus posturas contrarias a la actual conducción de la UNSJ. "Hay que aclararlo bien. Soy una persona independiente. No estoy afiliado a ningún partido político. Nuestro espacio es pluralista. Hay gente del peronismo, de Juntos por el Cambio, radicales, socialistas y de La Libertad Avanza. No prohibimos la participación de alguien. Por supuesto que hay apoyo de los distintos sectores para que seamos la próxima gestión en la UNSJ".

Además, comentó que hay cosas que critica de Milei y otras que le gustan. "Hay cosas que me gustan de Milei y cosas que no me gustan. La universidad es una institución formada en darle la oportunidad a todos los que quieran una escala social. Es un eje primordial de la universidad. Yo soy parte. Escalé socialmente porque la universidad me brindó la posibilidad de tener un título. La universidad tiene que ser libre, autónoma y totalmente gratuita. Hay que entender a la universidad no desde el punto de vista económico, sino social".

En contrapartida, dijo que el Presidente libertario trae "esperanza" y que "ojalá que logre una buena gestión para el bien de todos. Vemos un luz en el horizonte".