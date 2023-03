El divertido comentario de la vice de Cáceres sobre si en el Pro son "chetos"

¿El PRO, es cheto?, le preguntó la periodista de Tiempo de San Juan, Natalia Caballero, a Eduardo Cáceres, candidato a Gobernador por el sublema San Juan al Futuro, mediante su paso por Off the Record. A lo que él respondió: "Para uno puede ser cheto y para otros no. Yo creo que es un partido abierto, que tiene dirigentes de todas las facciones sociales, de todas las edades y eso es lo importante . Para nada, yo creo que no"