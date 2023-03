El dilema del paro docente: cómo recuperarán los días de clases perdidos

Se explayó: "Yo estuve sentada en la mesa paritaria nacional cuando se cerró en 33,5% y los gremios nacionales estaban agradecidos y hablaron de paritaria histórica, en San Juan es mucho más que ese 33,5%. En San Juan hablan de cuotas, pero en marzo será 41.1%, está bien que es hasta noviembre pero ya se ha establecido un índice de aumento si la inflación se dispara, para estar siempre por encima de la inflación, además de que en julio nos vamos a sentar a conversar para revisar estas cuestiones". Se explayó: "Yo estuve sentada en la mesa paritaria nacional cuando se cerró en 33,5% y los gremios nacionales estaban agradecidos y hablaron de paritaria histórica, en San Juan es mucho más que ese 33,5%. En San Juan hablan de cuotas, pero en marzo será 41.1%, está bien que es hasta noviembre pero ya se ha establecido un índice de aumento si la inflación se dispara, para estar siempre por encima de la inflación, además de que en julio nos vamos a sentar a conversar para revisar estas cuestiones".

IMG_20221214_103740.jpg La ministra de Educación, Cecilia Trincado.

La ministra Trincado fue taxativa: "el Gobierno ha hecho el máximo esfuerzo y no hay otro incremento posible. Yo apelo a la responsabilidad docente para que entendamos que es así y que hay que volver a las aulas porque contra el derecho de los docentes de pensar distinto está el de los estudiantes de aprender".

Sobre la situación de los gremios con sus representados, en particular UDAP, la funcionaria uñaquista analizó que "lo miremos desde otro lugar, si yo no estoy de acuerdo con los partidos políticos que hay candidatos a presidente que hay, armo mi propio partido y empiezo a organizarme, nosotros nos tenemos que sentar a conversar con los organismos constituidos. Ya lo hicimos el año pasado, convocamos a personas de este colectivo indefinido que se llama Docentes Autoconvocados y subieron a hablar con nosotros pero cuando bajaron nadie las reconoció como representantes y se enojaron con ellas. Entonces esa es la diferencia de hablar con un grupo constituido orgánicamente a, en este caso, personas que disienten en general pero no sabemos si todas están de acuerdo. Las peticiones son amplísimas, pasan desde los edificios escolares hasta las jubilaciones. Entonces no se puede hablar con un colectivo que no es orgánico".

Además, lanzó que todo "en este momento se lee en clave electoral" pero dijo que se respeta el reclamo de los docentes. De acuerdo a los números oficiales, el presentismo de la jornada del lunes fue de CENS y Superior del 100%; Educación Técnica del 65%; Secundaria común con 22% asistencia; Primaria, Nivel Inicial y Educación Especial con un promedio del 20% y Educación Privada 95%. Trincado afirmó que el descuento del día no tiene marcha atrás y que ya se entregaron las planillas con novedades al 6 de marzo, con lo que se están computando los descuentos a los maestros para el próximo sueldo.