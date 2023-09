El destacado rol de Humberto Orrego en la política sanjuanina

Humberto sostuvo una activa participación en la política interna del Partido Justicialista, donde era afiliado. Ganó la interna en Santa Lucía y pudo ser candidato a intendente -aunque no logró la victoria- y luego se cuadró a la órdenes del empresario Jorge Escobar. Por eso, el entonces gobernador lo nombró como ministro de Acción Social. "Fue un hombre al cual le di mi confianza porque era merecedor", recordó Escobar.

El dos veces mandatario sanjuanino comentó, ni bien se enteró de la muerte de su ex funcionario: "Allá por el año 90, 91, cuando estaba haciendo la interna en el PJ, él estaba en una lista opositora a la mía en Santa Lucía. Yo gané la posibilidad de ser candidato a gobernador. Ellos ganaron la posibilidad de ser gobierno en Santa Lucía. Inmediatamente me dijo que se alineaba como debía ser. Se convirtió en un aliado y en un amigo". Resaltó que "fue un hombre derecho, de los que ya no hay".

Humberto estuvo en la Cámara de Diputados provincial. Asumió como legislador provincial en 1995 y culminó su mandato el 2 de abril de 1998. Lo hizo por el Frente Justicialista de Unidad Popular (Frejupo). Más tarde, los caminos de Orrego fueron escindiéndose del PJ orgánico y fundó su propia línea del peronismo en alianza con el empresario -actual senador- Roberto Basualdo. En ese ambiente político nacieron y se criaron Marcelo y Juan José, que heredaron la pasión por el servicio público.

75c8dedc-97c9-41cf-8f67-407f2671f9cajpg.webp En el escenario, Humberto Orrego, detrás de su hijo y de Horacio Rodríguez Larreta.

De hecho, en el 2001, Humberto presentó a Marcelo -egresado de abogado de la Universidad Nacional de Córdoba- y Basualdo. El empresario lo tomó bajo el ala del partido Producción y Trabajo. Fue la simiente del triunfo del lema Unidos por San Juan el pasado 2 de julio. El destino quiso que Humberto viera a su hijo destronar al Partido Justicialista -del que se fue hace tantos años- para convertirse en gobernador de la provincia. Incluso, pese a la enfermedad, pudo participar de los festejos. Estuvo en el escenario la noche de los comicios.