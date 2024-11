El curioso mensaje con el que en San Juan defienden a Cristina Fernández de Kirchner

En este marco, surgieron las pintadas que se multiplicaron en varios puntos de la ciudad de San Juan con esa leyenda que claramente hace alusión a la teoría de persecusión política y proscripción que sostienen en el PJ respecto de las causas judiciales en contra de Cristina Fernández.

Se trata de la segunda exposición de carteles a favor de Cristina: en la última sesión de la Cámara de Diputados de San Juan, algunos legisladores del PJ mostraron cartones con la leyenda "Poscripción" y "Nunca Más", el día después de conocido el fallo de Casación.

La ex presidenta de la Nación viene de participar en un acto por el Día del Militante en Santiago del Estero en el que hizo un análisis de su situación. "El castigo que me quieren imponer, al lado de los desaparecidos... El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me voy a arrepentir de nada de lo que hice. No me lo van a perdonar nunca: la condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones”, afirmó en el estadio del club Quimsa, en la capital santiagueña.

Embed - Cristina Kirchner en Instagram: "Vengo a Santiago porque los quiero mucho. Pero, además, a darles las gracias porque acompañaron, más que nadie, las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos desde el año 2003. Hoy es un día muy especial para los peronistas. Conmemoramos el 17 de noviembre donde Perón, después de 18 años de proscripción, retornaba a la Patria. Se fue en medio del odio que significaba tirar 14 toneladas de bombas en Plaza de Mayo. El peronismo llegó porque hacía más de una década que se había caído el modelo agroexportador y porque, después de la crisis del ‘30, Inglaterra le soltó la mano a la Argentina. Esta es la verdad de la milanesa. El peronismo no vino a echar a nadie, vino a llenar el espacio de un modelo que se caía a pedazos. Y lo hizo con alegría, como tenemos que hacer los militantes. En el 2003 vinimos a reemplazar ese modelo que se había erigido en el país durante la dictadura, que Alfonsín no pudo desarmar, y que se profundizó con las políticas neoliberales de los ‘90. Nos dejaron 39 muertos en la Plaza de Mayo y unos cuantos bonos que tuvimos que pagar los otarios que llegamos después. El peronismo llega siempre para sanar los desastres que hacen en nombre del libre comercio. Esta es la verdad de la milanesa. ¿Creen que es casualidad que durante 12 años y medio hayamos tenido la evolución de los números que tuvimos? Le pagamos al Fondo, no nos bajamos los pantalones con los buitres, los trabajadores participaron en el PBI y castigamos las atrocidades de la dictadura militar. No me van a perdonar nunca. Las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. El castigo que me quieren imponer, al lado de otros que ya no están, que continúan desaparecidos, el precio es bastante poco, y estoy dispuesta a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada. Perón decía que, así como no hay hombre o mujer que escape a su destino, no debería nacer aquel que no es capaz de tener una causa noble y justa que justifique su paso por la Tierra. Néstor también decía algo de lo que no me puedo olvidar: nos pueden perdonar haber perdido; lo que no nunca nos van a perdonar es no seguir luchando. Muchas gracias, compañeros y compañeras, los quiero mucho."