El contrapunto que sumó la interna Gioja-Uñac en el PJ y los candidatos anotados para 2025

Hay un concepto que ronda el peronismo desde la estrepitosa derrota local y nacional. La sintetizaron así: "Autocrítica no es autopsia, no nos vamos a destripar públicamente". Es una frase que originalmente escucharon al radical filokirchnerista Leandro Santoro en una charla en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan y que luego aplicaron. Por eso no hubo grandes cruces entre las principales autoridades partidarias hasta ahora.

En tren de charlas, las principales figuras del sector que responde a Gioja diseminaron entre las bases militantes una idea que cada vez cobra mayor fuerza: "Qué las autoridades partidarias no puedan ser candidatos en las elecciones 2025". Hace tiempo que macera en la cabeza de los armadores del Flaco. Pero no cuaja para nada en las filas del uñaquismo, donde calificaron la movida como una manera de clausurar la vocación de poder histórica del peronismo.

Las heridas de la interna todavía no cicatrizan. El exdiputado provincial, Leonardo Gioja, quiso poner paños fríos en el programa Off the record, el streaming de Política de Tiempo. Opinó que el partido "hay que reconstruirlo de abajo para arriba". El excandidato a intendente de la Capital dijo que hay "poner en marcha las unidades básicas, que son el espacio que te dan representatividad en el territorio. El espíritu del peronismo se hace carne en los barrios. Los vecinos se reúnen y hablan de la problemática nacional, internacional y del barrio. Salen dirigentes de las unidades básicas".

Pero, ante la consulta de los periodistas, tuvo que dar explicaciones sobre la derrota en el orden provincial después de veinte años de gobierno. Naturalmente, señaló como culpable al sector que comandó San Juan los últimos ocho años. "Estoy convencido de que fue un gran error cuando el 16 de diciembre del 2021 se cambió el Código Electoral de golpe. Votarlo a libro cerrado. Fue una falta de respeto, falta de manejo de tiempos, una torpeza política. Originó un quiebre y dio lugar a un sistema en el que es imposible acordar. No era bueno. Tuvimos que votarlo porque era el menos malo porque garantizaba participación. Pero no había necesidad de dialogar ni acordar", comentó.

Para Gioja, el diálogo hubiese "evitado la insistencia" porque "Sergio no podía ir por un cuarto mandato". Contó que "veíamos que un sector del peronismo iba a estrellarse contra la pared. Se estrelló y sacó un candidato de emergencia. El sanjuanino lo vio como un manoseo".

Es la primera crítica fuerte después de la primera reunión del Consejo Provincial Justicialista. No gustó. Sin embargo, pasó. Principalmente porque el propio Sergio Uñac hace la misma autocrítica respecto al sistema que impulsó. El jefe del bloque Justicialista en la Legislatura provincial, Juan Carlos Quiroga Moyano, dijo en varias ocasiones que está a favor de discutir un nuevo Código Electoral que quite los lemas. "No sirvió", exclama a donde sea que va.

En cambio, la idea de que las autoridades partidarias no puedan ser candidatos no cuajó. Los voceros del giojismo comunicaron que es una manera para que los aspirantes a cargos en las midterms no se entrometan en el Partido Justicialista. La razón: "Primero pensemos qué peronismo queremos, después veamos los nombres propios".

El principal operador del uñaquismo, el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, quiso elevar el nivel político de la discusión respecto a la dicotomía autoridad/candidato. "Estamos conversando un camino de acuerdos. Esto no se trata de construir un partido lleno de trabas, caprichos y prohibiciones que lastimen la dinámica política de un partido que quiere volver a gobernar", dijo. El asesor marcó la cancha: "Tenemos que construir un partido con más política y menos reglas".

Intertanto, los espacios debaten las eventuales candidaturas. El uñaquismo sabe que tiene como exponente al exintendente de San Martín y excandidato a vicegobernador, Cristian Andino. Algunos -varios- cuestionan la legitimidad de Andino dentro del Partido Justicialista, pero saben que es el único que tiene el trajín territorial para encarar una campaña legislativa. Por supuesto, hay otros nombres. ¿Francisco Guevara? Descartado. ¿Marita Benavente? Descartada. Sólo Andino está en movimiento para posicionarse hacia el 2025, destacaron fuentes confiables.

El giojismo aún no tiene una figura principalísima, aunque es posible que sean dos: Leonardo Gioja, con un armado estructurado en Capital, y el excandidato a intendente de Rivadavia, Facundo Perrone Bode, recientemente despedido de la Anses por la gestión de La Libertad Avanza so pretexto de nunca presentarse al lugar de trabajo.

Además, están los que se mueven de forma intensa con la mira en las legislativas. Los dos son exintendentes: Emilio Baistrocchi y Fabián Gramajo. Incluso se tomaron un café en un bar céntrico, casi a la búsqueda de ser vistos. El primero ya tiene sello: el cordobesismo de Juan Schiaretti. Hacemos por San Juan se lanzará en abril. Ya tiene el OK de la senadora nacional -sanjuanina- Alejandra Vigo. El segundo viene con el San Juan Te Quiero desde fines del 2023. De momento, sólo es una proyección del Chimbas Te Quiero. El chimbero hace recorridas por los departamentos, pero no suma dirigentes.