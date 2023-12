¿El Carnaval de Chimbas 2024 no se hará?

Rodríguez dijo que no está en condiciones de decir ahora si se hará o no el Carnaval, que se desarrolla en el corsódromo del Predio Ferial de la Costanera y reúne más de 20.000 espectadores y decenas de artistas en escena en las comparsas. "Si yo tuviera que comprar hoy el material que hemos podido acopiar para poder realizar obras, te diría que no rotundamente. Pero eso es una industria que a nosotros le da de comer a muchas familias, muestra la cultura de nuestro departamento, porque acá en este departamento no son solo obras y servicios. Acá hay muchas familias que trabajan y esperan todo el año el carnaval", argumentó la intendenta este miércoles en diálogo con Radio Sarmiento.