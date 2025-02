El capítulo 2 de la pelea política por el ciclismo de San Juan: ahora versión Giro del Sol

La cuestión quedó expuesta en la organización del Circuito Sergio "Payaso" Valdéz, en Chimbas, en diciembre del 2024. Fuentes calificadas indicaron que hubo una bajada de línea a los equipos de Rawson y Pocito para no concurrir a la competición. Sin ir más lejos, el intendente Carlos Munisaga ordenó que no haya participación. El pocitano Fabián Aballay hizo lo propio. Asimismo, la escuadra del Chimbas Te Quiero, ligada a Gramajo, dio el presente. ¿Por qué? "La carrera era en Chimbas, no íbamos a dejar que nos coparan los amarillos", dijeron las fuentes.

Luego sucedió lo dicho en las elecciones. Tras la suspención de los comicios que hizo la Inspección de Personería Jurídica, que halló irregularidades, Perona se impuso por el apoyo mayoritario de los clubes. Virhuez estalló de bronca y aseguró que el Gobierno provincial incidió en el proceso electoral. Incluso la abogada del dirigente deportivo, la camporista Virginia Sánchez, advirtió que iría a la Justicia, aunque finalmente no lo hizo.

Después la Vuelta a San Juan estuvo marcada por la organización del orreguismo: largó desde la Capital y pasó por Santa Lucía, Rivadavia y Sarmiento, e incluyeron a Pocito, cuyo equipo presionó al intendente Fabián Aballay para participar. Sin embargo, el propio orreguismo admitió un error y reconoció la astucia del peronismo. Según dijeron, antes de la perder la Federación, Virhuez arregló con el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, que el Giro del Sol sea posterior a la Vuelta. "Lo hicieron para quitarle protagonismo" a la competición principal.

El Giro tiene una historia. Nació a instancias de Juan José Chica, cuando era presidente del club Fundación para el Progreso, que ahora dirige Virhuez y está apadrinado por el diputado nacional, que actualmente está al frente de la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA). Por eso la carrera es considerada peronista. De hecho, esta vez, el recorrido tiene en cuenta sólo municipios justicialistas: la presentación y la finalización será en Pocito; pasará por Jáchal, Rawson, Chimbas y 9 de Julio. La competencia contará con cuatro etapas, recorriendo 551km, y se desarrollará desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de febrero. "Van a hacer lo mismo que nosotros, pero a la inversa", dijeron fuentes del orreguismo.

Hay puntos a tener en cuenta. El primero: los participantes de la conferencia de prensa. En el 2024, cuando todavía había sintonía entre Tabachnik y Virhuez, hicieron la presentación juntos, hasta el vicegobernador Fabián Martín dijo presente. El segunda: los clubes que van a participar, si habrá presencia internacional o no. El tercero: la calidad de los premios, si son sumas importantes o simbólicas. ¿El peronismo tomará revancha después de dos golpes adversos?