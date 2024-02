El canciller inglés llegó a Malvinas y reafirmó la soberanía británica

David Cameron, ex primer ministro inglés entre el 2010 y el 2016, y actual canciller del Reino Unido, llegó este lunes a las Islas Malvinas a reafirmar los derechos soberanos del reino británico y de los isleños, a los que consideró “una parte valiosa de la familia británica".

Cameron, que incluyó a nuestras Islas Malvinas dentro de un tour sudamericano, había declarado, antes de su arribo, que "las Islas Malvinas son una parte valiosa de la familia británica y tenemos claro que, mientras quieran seguir siendo parte de la familia, la cuestión de la soberanía no será tema de discusión".

En su visita Cameron recorrió algunos lugares que fueron campos de batalla en la guerra de 1982.

La última vez que un canciller británico visitó Malvinas fue en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, casualmente aliado político de Javier Milei.

Milei y Cameron se encontraron hace un mes en la cumbre del mundo financiero, en Davos. Allí, el presidente se reunió con el Canciller, y tras el encuentro reconoció que “no avanzamos” sobre el tema de la soberanía argentina sobre las islas usurpadas, y que Diana Mondino, la par de Cameron, “pondría el tema en agenda”.

La visita del canciller británico, a pocos días de que el gobierno nacional anunció la reapertura de negociaciones por la soberanía criolla sobre las islas, fue mal recibida por opositores, que clamaron ante el silencio de la diplomacia nacional.

El ex titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, escribió en la red social X: “Cameron, el canciller británico, está en #Malvinas. La @CancilleriaARG guarda silencio ante a una provocación que exige reacción diplomática. Si el repudio y la protesta no salen del gobierno demostremos como pueblo que no consentimos al colonialismo #LasMalvinasSonArgentinas”.