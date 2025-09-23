miércoles 24 de septiembre 2025

El BID anunció que ampliará su apoyo a la Argentina y analiza acelerar desembolsos ya acordados

El organismo multilateral prevé incrementar sus operaciones en los próximos 15 meses. Este año, bajo la Estrategia País, están previstos unos USD 3.900 millones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-23 at 10.57.44 PM

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que trabaja para “expandir de manera significativa sus operaciones en la Argentina” en los próximos 15 meses, con el objetivo de incrementar su respaldo al país.

Si bien no se habló de nuevos montos, el organismo que preside Ilan Goldfajn anticipó que podría acelerar la llegada de fondos ya aprobados, en lo que se conoce como front load. Una medida similar había sido anunciada horas antes por el Banco Mundial.

Estrategia País 2025-2028

En julio, el BID aprobó la Estrategia País 2025-2028, una hoja de ruta elaborada junto al Gobierno argentino que prevé un paquete de financiamiento por USD 10.000 millones en tres años.

  • USD 7.000 millones se destinarán al sector público, para iniciativas vinculadas a consolidación fiscal, infraestructura y competitividad.

  • USD 3.000 millones se canalizarán a través de BID Invest para promover la inversión privada en áreas como energía, minerales críticos, conectividad, salud y financiamiento a PyMEs.

Este año, el BID prevé cerrar con cinco operaciones nuevas para el sector público por un total de USD 2.900 millones, además de USD 1.000 millones adicionales vía BID Invest.

Relación con el FMI y el respaldo internacional

El BID subrayó que su paquete financiero se enmarca en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca apuntalar reformas estructurales.

“Actualmente, la cartera de BID Invest en Argentina es la más grande de toda la región”, destacó el organismo, que calificó la estrategia como un compromiso de largo plazo con el país.

Desde Buenos Aires, la representante del BID, Viviana Alva-Hart, remarcó: “Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales para promover un crecimiento económico sostenido y resiliente, liderado por el sector privado, que contribuya a la creación de empleos de calidad, la reducción de la pobreza y una mayor conectividad con alto retorno social”.

El rol del Banco Mundial

En paralelo, el Banco Mundial informó que acelerará su propio apoyo a la Argentina y que prevé desplegar hasta USD 4.000 millones en los próximos meses, orientados a sectores estratégicos como minería, turismo, energía y financiamiento de PyMEs.

La entidad recordó que esta decisión se suma al paquete de USD 12.000 millones anunciado en abril.

