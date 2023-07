El ala ortodoxa de Guillermo Moreno, en San Juan: candidaturas a las PASO, críticas al kirchnerismo y la visita del presidenciable

Son una expresión política que se someterá a la voluntad popular por primera vez en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del próximo 13 de agosto en San Juan. Son una parte del peronismo que reivindica la “doctrina justicialista” y critica con dureza al kirchnerismo, porque apuntó a los planes sociales y “se olvidó de crear trabajo”. En un país que propende a los extremos -Javier Milei, Manuela Castañeira, Patricia Bullrich-, son el ala más ortodoxa del peronismo. A nivel nacional, el precandidato a presidente de la Nación es el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. En esa lista, está acompañado por dos referentes sanjuaninos: Nicolás Fayad y Bettina Romero, ambos titulares para el Parlamento del Mercosur. A nivel local, tiene anclaje en el Partido Popular.

Tiene un armado variopinto, tejido entre sindicalistas y dirigentes peronistas “de primera hora”. Su segundo es el secretario General de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Leonardo Fabre. En la Provincia de Buenos Aires, el precandidato a gobernador es el referente de los partidos Miles y Federación Tierra y Vivienda (Ftv), Luis D’Elia. En La Matanza, territorio justicialista si los hay, va el empresario de la industria de la carne, Alberto Samid. Son una descripción de los “paladares negros” del peronismo a la sazón morenista.

En San Juan, los contactos iniciaron vía redes sociales y grupos de WhatsApp. Moreno necesitaba representantes locales. Los encontró en una militancia heterogénea en sus extracciones pasadas, pero que ahora están unificados por la doctrina. Nicolás Fayad es el referente de Principios y Valores en la provincia. Es tucumano de nacimiento y llegó a San Juan en 2018, cuando puso una agencia de turismo. Coincidió con los postulados de Moreno desde 2014, momento de “la gran devaluación que hizo Kicillof” y la “dolarización de las tarifas de Galuccio”. Entonces, cuando arribó a la provincia cuyana, ya tenía un perfil alejado del kirchnerismo y más cercano al “peronismo doctrinario”, contrario al progresismo.

81ce2603-bba8-4c8f-88e5-80d05f72233f.jpg La boleta de Guillermo Moreno estará en el cuarto oscuro sanjuanino.

Actualmente, Fayad es precandidato al Parlasur en la lista nacional, su nombre va pegado al rostro de Moreno. Al igual que otra sanjuanina, Battina Romero. Tiene una mirada refractaria sobre la configuración del esquema político que plantea Unión por la Patria, ensamble de Cristina Kirchner con el Frente Renovador, una fracción que responde al Presidente y los gobernadores.”Se dividen entre marxistas -por Juan Grabois- y neoliberales -por Sergio Massa- y se olvidaron del modelo nacional”, aseguró Fayad. “El mundo hoy se divide entre nacionalistas y globalistas. Los globalistas quieren importar todo de China. Nosotros queremos hacer crecer la industria. Por ejemplo, en San Juan hay todo para volcarse a la metalmecánica”, agregó.

El referente provincial, que también se dedica a la industria del cannabis medicinal, confirmó que la boleta de Moreno estará en el cuarto oscuro sanjuanino y que van a convocar a “compañeros” a fiscalizar. “Somos militantes de convicciones, militamos con la nuestra”, dijo en alusión a los fondos que usan para la campaña. También hará su parte del Partido Popular de San Juan, que negoció directamente en Buenos Aires su anexión a Principios y Valores. Si bien por cuestiones jurídicas la lista local no está pegada a la nacional, el partido puso precandidatos en las tres categorías en disputa: senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur. Encabezadas por Roberto Núñez, Braian Manrique y Jorge Benítez, respectivamente.

387b11d5-40fc-4e61-a684-4e409a03448b.jpg Parte de la militancia de Principios y Valores en San Juan.

Fayad también afirmó que Moreno visitará San Juan como parte de su recorrida nacional. Aunque la fecha está por confirmarse. Por ahora, la certeza está en la participación sanjuanina en el cierre de campaña del ex funcionario. Será el 6 de agosto en La Matanza y tendrá el nombre de “La Marcha Peronista más grande del mundo”. “Porque hay muchos que la esconden”, comentó el morenista. Además, opinó sobre el escenario político provincial, que tiene al justicialismo como protagonista por la interna entre el gobernador Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja. “Perdimos la provincia porque se pelearon entre proyectos políticos personales”, señaló.

No sólo Fayad habló de la interna peronista. El mismo Guillermo Moreno dio su parecer al respecto. “La explicación hay que buscarla en la composición de los candidatos a gobernador. Porque el que votó hace 30 días atrás no pueden haber cambiado de opinión tan raudamente. En los que no fueron a votar, hay una explicación. ¿Será que la dirigencia de San Juan es la causa? Es la causa con mayúscula, esa es la pregunta. ¿Es la causa peronista? ¿O son causas individuales?”, se preguntó.

“Hay que prepararse en esta elección para demostrar que el peronismo está vivo. A redoblar el esfuerzo. Hay una fórmula decididamente peronista y doctrinaria. Vamos a andar por San Juan, especialmente por San Juan. A organizarse con pasión y patriotismo”, agregó Moreno, en un mensaje a la militancia local.