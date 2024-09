El abogado preso que es candidato a un cargo judicial, camino a dar su entrevista en Diputados

El abogado sanjuanino Gustavo De la Fuente sigue detenido, investigado en una causa federal de trata de personas. A la vez, en la Legislatura su nombre está entre los preseleccionados para ocupar un cargo de defensor oficial. La situación nunca se dio antes por eso en el palacio de las leyes local se mueven con cautela. Ahora, el jefe de bloque del orreguismo, Juan Córdoba , dio una pista sobre cómo se manejarán con este concursante: "Yo creo que se le va a tomar la entrevista como al resto de los ternados, por cuanto me parece que se ha estado analizando y hasta hoy no hemos encontrado una razón jurídica muy fuerte que no nos permita hacerlo", aseguró este martes.

Así, comenzaron a entrevistar a los 63 preseleccionados y dejaron la terna de De la Fuente para el final pero ya no quedan muchos por evaluar. Este martes se programaron entrevistas para la sexta y séptima terna de Fiscales y, según fuentes calificadas, la próxima semana se prevé terminar con todas, siendo alrededor de 6 las que quedan pendientes.

Con el reloj en contra, los legisladores deben decidir sobre esta brasa caliente de la que ni el vicegobernador Fabián Martín ni la orreguista que preside la Comisión, Marcela Quiroga, quieren hablar mucho respecto del manejo definitivo de la situación.

En este marco, lo que reveló el diputado Córdoba da cuenta de que se manejará como si no existiera ningún condicionante en contra de De la Fuente. Es decir, citarlo junto a los otros ternados -que son Emma Baigorria y Jorge Olivera. Aquí se abre un nuevo interrogante. Si lo citan a De la Fuente y no aparece -porque está preso en el Penal de Chimbas- y se da simplemente por ausente. O se lo cita y se dispone junto con la Justicia un operativo especial para que comparezca ante los legisladores en la Comisión, dando su entrevista personalmente o vía remota.

Córdoba no descartó ninguna opción sobre cómo se daría la presentación de De la Fuente: "Esa parte la tienen que definir las autoridades judiciales correspondientes o las autoridades en materia de seguridad correspondiente", dijo este martes en diálogo con AM1020.

Y destacó: "Lo que se debe saber, primero que nada, es que la entrevista en la Cámara de Diputados no es invalidante para que participe, la no entrevista, para decirlo correctamente. Es decir, si no fuera entrevistado, eso no sería invalidante para que el día de mañana, si los diputados quieren votarlo lo voten".

A la vez, el legislador orreguista dijo que esta entrevista podría hacer "a través de otro sistema, definitivamente", en referencia a un Zoom, por ejemplo.

¿Qué pasaría si se le niega la chance de participar a De la Fuente? Recientemente, consultado por TIEMPO DE SAN JUAN un abogado constitucionalista opinó que, "si no se le permitiera al doctor De la Fuente asistir a la entrevista y eventualmente fuera excluido del concurso por estar vinculado a una causa penal donde todavía no haya recaído sentencia firme, entiendo que se estarían vulnerando sus derechos constitucionales y entiendo que podría por esa afectación articular la nulidad del concurso. Sobre todo teniendo en cuenta que el doctor ha sido ternado. Y eso ya ingresa a la esfera de su derecho de propiedad tal como ha entendido la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la teoría de los Derechos adquiridos".