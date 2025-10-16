jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuentas públicas

Economía informó un superávit en septiembre de casi 310 mil millones

Al tiempo que se informaba el excedente el ministro de Economía Luis Caputo cargaba contra el “arco político” que busca “romper el equilibrio fiscal”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.

En septiembre, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $309.623 millones, según informó el Ministerio de Economía.

Lee además
causa ypf: la jueza de eeuu volvio a pedir chats de sergio massa y luis caputo
Conflicto

Causa YPF: la jueza de EEUU volvió a pedir chats de Sergio Massa y Luis Caputo
fracaso la sesion en diputados por falta de quorum tras las inasistencias de caputo, lugones y karina milei
Congreso

Fracasó la sesión en Diputados por falta de quórum tras las inasistencias de Caputo, Lugones y Karina Milei

El resultado primario fue de $696.965 millones, que se redujo luego del pago de intereses de deuda pública por $387.342 millones.

Con estos resultados, el SPN acumuló al noveno mes consecutivo un superávit financiero del 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), y un superávit primario del 1,3% del PIB, sosteniendo el “ancla fiscal” del Gobierno.

Los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.634.621 millones en septiembre, un aumento del 29,9% en comparación con septiembre del 2024. Mientras que los gastos del sector público fueron de $10.937.656 millones (suba del 31,8% interanual).

image

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.739.606,5 millones, incremento del 18,4% contra septiembre del año anterior: las del sector privado presentaron un crecimiento de $486.894,6 millones (18,4% interanual) y las del público $110.577,6 millones (23,1% interanual).

Los subsidios económicos se ubicaron en $969.818 millones, lo que presentó una suba del 36,2% contra el noveno mes del año anterior. Los subsidios energéticos aumentaron 36,5% interanual, mientras que los destinados al transporte lo hicieron en 46,4% interanual.

Al respecto, el ministro de Economía Luis Caputo cargó contra el “arco político” que busca “romper el equilibrio fiscal”.

“Frente a sus intentos, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos. Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para bajar la inflación y reducir la presión tributaria al sector privado, haciendo posible una baja de impuestos equivalente a 2,5% del PIB desde el inicio de la gestión y un fuerte crecimiento del crédito para familias y empresas”.

Temas
Seguí leyendo

Coloquio de IDEA: gobernadores pidieron una reforma fiscal

Silvia Guevara, la candidata de Provincias Unidas, nos llevó de compras: fanática de las ofertas y de ir al súper

Federico Sturzenegger vendrá a San Juan a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza

Bullrich criticó a los gobernadores en el Coloquio de IDEA: "Cada 10 minutos piden plata"

Desde el gobierno estarían presionando a Diego Santilli para que se rape

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal

Karen Reichardt: "Antes de traicionar a Javier Milei me corto un brazo"

Martín Llaryora: "El modelo económico de este Gobierno está agotado"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el cerebro del gobierno de mauricio macri se quedo con una joya turistica en barreal
Negocios

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Laura Cerda (izq), presidenta de la Cámara de Turismo Región de Coquimbo, y Paula Merino, directora; contaron a Tiempo las expectativas y cómo se mantienen los precios de alojamiento para la próxima temporada estival.
Enviada especial

La Serena, lista para los sanjuaninos: hoteles de playa confirman precios 2025-2026 y las claves para obtener un super descuento

Te Puede Interesar

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

Por Redacción Tiempo de San Juan
La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Federico Sturzenegger vendrá a San Juan a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza
Visita

Federico Sturzenegger vendrá a San Juan a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza

Refuerzan la seguridad en Valle Grande tras el crimen de Emir: sumarán cámaras y un trabajo social en el barrio
Cambios

Refuerzan la seguridad en Valle Grande tras el crimen de Emir: sumarán cámaras y un trabajo social en el barrio

En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado. video
Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?