Dos sectores apuntan contra Minozzi por su conducción empresarial y partidaria en simultáneo

Uno de los que salió a cuestionar la situación es Hermes Rodríguez , un fuerte referente del comercio local, ex presidente de la Cámara de Comercio de San Juan y actual miembro de su directorio. La cámara comercial integra la FESJ. “Los estatutos indican que si está trabajando políticamente en un partido no puede estar en la conducción ni en el directorio de la Federación Económica”, dijo; aludiendo a la situación de Minozzi y su conducción empresarial.

“Eso dicen los Estatutos de la Federación. No es compatible que este en ambos lugares”, reiteró Rodríguez. No obstante, hizo una aclaración: que no se le puede pedir la renuncia si lo que dice es cierto, que en los papeles aún no ha sido designado por el partido”, declaró.

Por su parte, Carlos Otto, desde el sector Farmacias; también lo cuestionó fuertemente. "Más allá que el estatuto lo permita, es que no es lo más conveniente. No no se debe mezclar la política gremial empresaria y comprometer la capacidad de gestión con la participación política. Es más creo que no se debería usufructuar los cargos dirigenciales a los fines personales. No hay que mezclar los temas religiosos y políticos en la sede de lo gremial empresaria" opinó.

El empresario acompañó a Minozzi como vicepresidente en el primer mandato, y luego se retiró de la FESJ. "Fue hace más de tres años cuando los mandatos se vencieron y se fue prorrogando el mandato de Dino con diferentes excusas dilatorias. Lamentablemente la Federación viene perdiendo calidad institucional desde hace algunos mandatos a esta parte", disparó.

"Esa falta de calidad institucional ha generado una falta de representatividad en el sector que conlleva a que tenga más presencia CAME con su agenda nacional, que la propia de los temas provinciales y de la economía como una integralidad", criticó.

Consensos

Dino Minozzi dirige la organización empresarial desde el 2019, y en mayo pasado debió haberse realizado una asamblea de socios para que las 24 cámaras que integran la Federación Económica elijan a un nuevo presidente. Dado que Minozzi transita su segundo mandato, no puede ser reelecto.

En el seno de la institución aseguran que se están buscando consensos para armar una lista única, cuyo candidato debe surgir del sector Comercio, área a la que le tocaría esta vez presentar un conductor. Y que no se pudo realizar antes la elección por demoras en balances y papeles legales.

“Minozzi tiene mandato cumplido y ha habido una extensión, una prórroga del mandato por pedido de la misma Federación. Se está a la espera de la elección del próximo presidente”, dijo Gustavo Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Rivadavia; en defensa del presidente.

“No es incompatible porque no es un presidente de un partido: es un referente del movimiento de Carina Milei. Es un referente empresarial muy importante y destacado y fue franco: avisó que está en mandato cumplido, a la espera de la asamblea y que en esta transición se dedicará a la política”, agregó.

Durante la visita a San Juan de Karina Milei y Martín Menem el 3 de julio, se anunció que quien lidera hoy la Federación Económica conducirá el partido La libertad Avanza en la provincia junto a Mahor Caparrós.

Desde ese momento su actividad simultánea está cuestionada, especialmente dentro de la FESJ, donde hay opiniones divididas. El titular de una cámara empresaria también criticó la situación, pero se negó a dar su opinión públicamente. Por su lado, a Analía Salguero, de la Cámara de Combustibles, no le pareció mal. “Celebro que la gente quiera actuar en diferentes ámbitos de la vida. Desconozco si existe incompatibilidad, pero imagino que Dino tomará las acciones que se ajusten a reglamento”, indicó la empresaria.

Asamblea

Por el momento, no hay pistas de cuándo se hará recambio de la conducción de la FESJ. El nombre que suena para suceder a Minozzi es su actual tesorero, Daniel Milla, quien además preside la Cámara de Comercio de Chimbas. Un dato clave es que quienes se candidateen deben tener en regla los papeles de personería jurídica de sus entidades, algo que está costando conseguir.

La FESJ es una institución centenaria, de segundo grado, que nació el 12 de junio de 1914. Se mantiene con las cuotas que pagan las cámaras empresarias, pero fundamentalmente su funcionamiento se nutre de fondos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).