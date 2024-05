Dos ex intendentes peronistas y una decisión que los une: ¿irán por fuera del PJ en el 2025?

El tiempo en política cobra una dimensión diferente, la dirigencia cree que todo pasa por elegir cuándo decir las cosas. De allí, la famosa frase de José Luis Gioja “no hay que almorzarse la cena”. Las nuevas formas de llegar al poder vienen rompiendo con todas las teorías y aún con mucho camino por recorrer para el 2025, desde los espacios que conducen dos ex intendentes de la Capital salieron a hablar. Los baistrocchistas aseguran que irán con lista propia y por afuera del peronismo en las elecciones legislativas del año próximo. Desde el arandismo, remarcaron con vehemencia que es una posibilidad sacar a jugar en las urnas al Frente Renovador.

Después de alejarse del PJ, Emilio Baistrocchi se unió al cordobés Juan Schiaretti. Abrió una fundación identificada con el peronismo federal y está en proceso de creación formal Hacemos por San Juan. A la inauguración de la sede de la fundación vino la senadora Alejandra Vigo, posteriormente hubo reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y en plena semana de mayo empezaron a darse los primeros encuentros quincenales con el círculo rojo de este espacio, que incluye a dirigentes como Florencio Randazzo, Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

¿Para qué son las reuniones Schiaretti-Randazzo-Pichetto con representantes provinciales? Para armar una estrategia electoral competitiva para el 2025, por “afuera del kirchnerismo”. “Vamos a competir por afuera del peronismo el año que viene, no tiene sentido dar batalla con Uñac y Gioja”, indicaron desde el espacio. Según aseguraron, no hay chance de participar en unas PASO con el peronismo orgánico porque “son una alternativa” que “representa algo diferente”.

Es más, los pasos que vienen dando desde Hacemos por San Juan los llevan a envalentonarse. Creen que el mes que viene la Justicia les reconocerá la constitución del partido en la provincia y allí el mano a mano se pondrá más fuerte.

Franco Aranda rompió antes con el uñaquismo que Baistrocchi y armó en San Juan junto a un grupo de dirigentes el Frente Renovador, que tiene como conductor al tigrense y ex candidato presidencial Sergio Massa. En las elecciones provinciales del 2023 fueron en sociedad con el giojismo y lograron meter un diputado en la Cámara –el propio Aranda-. Pero para el 2025 no descartan la posibilidad de ir en solitario con el sello que los habilita a presentarse en las urnas.

Aunque no tienen el esquema definido para las legislativas, creen que hay pocas chances de acordar e ir a unas PASO por dentro porque “todo va a terminar siendo arreglado dentro del PJ entre Gioja y Uñac”.

Por lo pronto, el Frente Renovador armó una Mesa de Diálogo, en la que dicen que participan dirigentes que no se sienten contenidos dentro del peronismo clásico. “En cada desgranamiento hay gente que no se siente parte y se fuga a otros espacios en donde si son escuchados”, añadieron.

En el PJ las aguas no están calmas. El uñaquismo, a través de sus intendentes y figuras más potentes, pelea porque las elecciones internas para elegir autoridades sean el 11 de agosto mientras que el giojismo quiere extender los plazos y que se hagan en conjunto con el cronograma nacional. Los giojistas quieren desgastar la figura del pocitano y en las trincheras uñaquistas no quieren desangrar más su fuerza y músculo propio. En el medio, Gramajo. El chimbero sabe que puede conseguir un espacio de más valía si junta fuerzas con Gioja. Hasta ahora, no hay fecha para una próxima reunión definitoria. Están en el tire y afloje. Es que cuando se junten, los consejeros tienen que definir una fecha de elecciones.

Si las elecciones internas se pliegan al calendario nacional del peronismo, jugará otro factor: las representaciones nacionales. Los dirigentes de más peso en nación atraviesan un momento turbulento. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y por el otro lado, Máximo Kirchner. A estos dos representantes se le suma una interminable lista de figuras atractivas para el movimiento nacional, como lo son Juan Manzur y Ricardo Quintela. De qué lado se pondrán los sanjuaninos Uñac y Gioja y cómo repercutirán sus simpatías es otro cantar y que, por ahora, no está fuera del panorama próximo.