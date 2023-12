Dobladez puso en funciones a las nuevas autoridades de los hospitales Rawson y Marcial Quiroga

Luego de poner en función al directorio y en presencia del personal del nosocomio, el Dr. Amilcar Dobladez dijo: “Vuelvo a este hospital 16 años después, para mí es un placer personal y profesional regresar como ministro de Salud. Estuve cinco años en el Marcial Quiroga con grandes líderes y de quienes tengo muchos recuerdos. Hoy vengo a acompañar a los doctores Escudero y Albarracín, con quienes después de varias conversaciones nos pusimos de acuerdo en que la continuidad de su trabajo era importante, pero con un cambio de mirada que va a tener esta gestión”.

Para luego agregar que “esta gestión ha logrado cambiar dos cosas, primero el nombre del ministerio que deja de llamarse Salud Pública para ser Ministerio de Salud, entendiendo que la salud es una sola interviniendo tanto la pública como la privada, porque no la podemos dividir. Y por otro lado, cambiamos el organigrama de la secretaría de Planificación que estaba del 1977. Había que darle una modernización y a raíz de ese cambio de nombre y de organigrama es que hemos determinado objetivos a corto, mediano y largo plazo”.

En tanto que el Dr. Escudero, director ejecutivo del nosocomio desde el año 2021, destacó que “el Hospital Marcial Quiroga ha logrado sus objetivos dentro de las áreas quirúrgicas y clínicas. Y se han obtenido números asistenciales en cuanto a cirugías y atención ambulatoria como en las mejores épocas. Esto tiene que ver con no solo una planificación, sino con un enorme esfuerzo del personal en cuanto a la asistencia a los pacientes”.

También señaló el desarrollo y evolución del hospital en los últimos años: “El Marcial Quiroga ha crecido en cuanto a infraestructura edilicia, tecnológica y contamos con un tomógrafo. Los cuales empezaron a funcionar apenas se inauguraron y hoy prestan un servicio protagónico en la provincia en cuanto a asistencia sanitaria. Y esto no solo tiene que ver con inversión de estructura edilicia sino con el compromiso del recurso humano, del personal asistencial y administrativo que ha llevado a que prestemos una asistencia como la actual”.

Para luego cerrar con los nuevos objetivos propuestos para la gestión que se inicia. “Tenemos algunas líneas que marcar y van en mejorar la asistencia ambulatoria ya que es trascendente por una demanda de la sociedad para con el sistema. Además, mejorar las áreas de segundo y tercer nivel que tienen que ver con las áreas quirúrgicas, siendo eficiente con el uso de los recursos. Y trazar nuevas estrategias de atención de la salud mental son algunos de nuestro desafíos y creemos que como institución podemos cumplir un rol protagónico”.

Hospital Rawson

Ante una amplia presencia de jefes de servicios, personal del Hospital y familiares, el ministro Dobladez puso en funciones a los nuevos directores y gerentes, quienes asumieron el desafío de conducir los destinos del principal hospital de la provincia.

El nuevo directorio está integrado por el Director Ejecutivo: Dr. Juan Pablo Gempel; Director Médico de Planificación y Gestión Asistencial: Dr. Adrián Horacio D’Ovidio; Director Administrativo: CPN Daniel Héctor Ferrero; Director de Personal, Lic. Ricardo Atencio Pizarro; Gerente Técnico: Dra. Miriam Noelia Meritello; Gerente Administrativo: CPN Eliana Edith Erostarbe Elizondo y Gerente Contable: CPN Mariana Nidia Guerrero Bustos.

En su discurso de asunción, el nuevo Director Ejecutivo, Dr. Juan Pablo Gempel, se manifestó emocionado y agradecido ante su nueva responsabilidad: “Lo primero que me toca es agradecer al Ministro, Dr. Dobladez, por la confianza depositada, por dejarme elegir el equipo con el que vamos a trabajar, porque realmente vamos a trabajar en equipo, no quiero dejar de agradecer al Dr. Jorge Girón y a la Dra. Marianna Míguez porque hemos hecho una transición hermosa, no solamente por la transición sino por la gestión que tuvieron en una etapa muy complicada en el mundo y en la provincia”.

El Dr. Gempel, cirujano General, ex jefe de Cirugía del Hospital, recordó los tiempos en que ingresó al hospital y destacó que además de la moderna edificación y la alta calidad del equipamiento “ lo mejor que tiene este hospital son las personas, por distintos motivos los mejores profesionales de San Juan trabajan en la parte pública y casi todos los mejores profesionales trabajan acá, tenemos ese privilegio. Y esta gestión lo que quiere es incentivar al personal profesionalmente, dándole todos los elementos para que puedan desarrollarse, hay servicios que funcionan muy bien, queremos que funcionen mejor, hay servicios que tienen que mejorar y los vamos a acompañar, que sepan que va a haber una dirección a la que pueden concurrir y los vamos a escuchar. Que vamos a ir, no vamos a estar sentados detrás de un escritorio, vamos a consensuar mucho y para eso vamos a necesitar la ayuda de todos”.

Para concluir, el nuevo director ejecutivo expresó que “dirigir a esta gente es un gran honor y un gran orgullo, nosotros somos parte, hoy nos toca estar acá y después vamos a seguir estando, nos sentimos totalmente identificados, hemos compartido un montón de vivencias en estos años de triunfos, de fracasos, de logros y de cosas que no hemos podido lograr, por eso es una gran responsabilidad estar en la dirección y vamos a dejar todo de parte nuestra”.

Por su parte el ministro de Salud, Dr. Amílcar Dobladez, respaldó a las nuevas autoridades hospitalarias, les expresó sus mejores deseos y se comprometió a visitar permanentemente el Hospital para estar junto a la gestión.

FUENTE: Sí San Juan