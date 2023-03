Dirigente ultra K, junto al CEO de Clarín, pidió "amigarse" con el campo

Rendo es uno de los involucrados en el caso del viaje a Lago Escondido , la mansión que el magnate británico Joe Lewis posee en el sur argentino , acompañado de jueces, fiscales, ex agentes de inteligencia, y funcionarios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Desde el kirchnerismo, incluso, no lograban unificar una justificación para la presencia de de Pedro en el acto.

Tras su paso por el evento, la gran reunión en los que se dio en llamar “el campo argentino” y que organizan Clarín y La Nación, de Pedro señaló en una entrevista radial que "uno de los desafíos que tenemos es volver a unir al peronismo con el campo", y que "en los gobiernos nuestros, del peronismo, al campo le va muy bien “.

"No hay federalismo, no hay arraigo si al sector agropecuario no le va bien porque en el interior de la Argentina gran parte de la población vive del sector agropecuario", remató.