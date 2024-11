Diputados: Se viene el debate por los DNU, y Macri reúne la tropa para afinar la posición del PRO

Mauricio Macri reúne este lunes a la Mesa Ejecutiva del PRO para definir una postura sobre temas clave en la relación política con Javier Milei y el Gobierno. Se encontrarán en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede del partido, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), Nacho Torres (Chubut); los diputados Cristian Ritondo , Diego Santilli y María Eugenia Vidal ; los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) -vicepresidenta del PRO nacional-, Guillermo Montenegro (Mar del Plata); así como Facundo Pérez Carletti , secretario general del partido, y Fernando De Andreis , estratega y asesor de máxima confianza del ex presidente. Será un cónclave importante de cara a días que pueden alterar o consolidar las negociaciones con el oficialismo de cara a 2025.

Por estas horas, el ex presidente recluta opiniones de referentes del PRO. Cavila sobre las conversaciones que tuvo con Javier Milei, milanesa y entraña de por medio, y analiza sus próximos pasos. Observa que en su partido hay “malestar” con el Gobierno porque no se cumplen puntos acordados con La Libertad Avanza. Evalúan que el apoyo dado a la Casa Rosada en el Congreso debe habilitar un win-win que se materialice en atender reclamos de los gobernadores e intendentes amarillos. Además, piden que el oficialismo ejecute sugerencias que hizo el ex presidente para agilizar temas de gestión. De fondo, son discusiones de poder en la víspera del 2025, año electoral clave para los libertarios y para los macristas.