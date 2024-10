Diputados debatió el Presupuesto 2025: Universidades, tarifas y bono a jubilados

Quienes dieron el puntapié inicial para el debate fueron los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas), quienes estuvieron junto al presidente Milei antes de partir rumbo al Congreso. En la reunión que tuvieron en el Ministerio de Economía estuvo también, por supuesto, Caputo y hubo varias selfies que los propios protagonistas se encargaron de publicar en redes.

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en el Congreso es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Asimismo, la intención es que el tratamiento en ambas cámaras sea “en espejo” para evitar que una vez que el proyecto pase al Senado se le introduzcan modificaciones. Es decir, evitar la experiencia de la Ley de Bases.

Al responder una primera tanda de consultas de legisladores de Unión por la Patria, quienes cuestionaron distintos aspectos del proyecto, Guberman se refirió al presupuesto para universidades. En la iniciativa se estiman 3,8 billones de pesos para el próximo año, mientras que desde el Consejo Interuniversitario Nacional proyectaron 7,2 billones.

En la previa del debate sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que preveía la recomposición salarial en lo que respecta a este año, el secretario de Hacienda señaló: “La proyección nuestra para el año que viene es incrementar el presupuesto en términos nominales lo suficiente para que los salarios, como todas las partidas, se ajusten al ritmo de la inflación”. E insistió que se busca “incrementar en términos iguales a la inflación (que se proyecta) las partidas para salarios y gastos de funcionamiento”. “Si hay más inflación, hay más recaudación, y también estas partidas van a ser ajustadas de esa manera”, agregó.

Luego que el diputado Carlos Heller le consultara por el artículo 27 del proyecto, que propone la suspensión de ciertos artículos de distintas leyes que hacen al financiamiento educativo (como el que habla de un 6% de inversión del PBI), el funcionario aclaró que “se suspenden (para el año que viene), no es que se eliminan”. Al remarcar que el cumplimiento de esas normas “obliga a determinados niveles de gasto” que “tienen que ver con la capacidad del Gobierno de mantener el equilibrio” presupuestario, “no podríamos cumplir con todas esas normas dada la restricción presupuestaria que tenemos”, justificó. Guberman dijo que “si las provincias quieren gastar más” en educación, pueden, pero desde Nación “no estamos en condiciones de cumplir con esas obligaciones”.

Por otra parte, respondió sobre el bono adicional que reciben los jubilados, sin especificar una futura actualización. “La discrecionalidad del bono nos da la flexibilidad de que si queremos incrementarlo más adelante lo podemos incrementar; asignaremos partidas de donde consideremos apropiado. Le garantizamos a los jubilados y pensionados que como mínimo van a tener el mismo bono”.

Además, sobre el recorte en pensiones no contributivas por discapacidad, Guberman recordó que “se comenzaron a hacer las auditorías y los resultados son tremendos”. Según los primeros datos, “el 80% de las pensiones que se estaban pagando no correspondían, eran presos, personas prófugas de la justicia, gente que no sabía que tenía ese beneficio”. Con la mira en que se complete ese proceso de auditorías, “es la idea que el año próximo se va a necesitar menos gasto en esas partidas porque no va a haber nadie que reciba una pensión por discapacidad y no la merezca”, afirmó.

Heller también lo consultó al secretario de Hacienda sobre el artículo 68, que deroga la movilidad de las asignaciones familiares. “No se me ocurre otra razón que no sea la de reducir el poder adquisitivo de las mismas”, opinó el opositor, a lo que Guberman contestó: “Creemos que las movilidades como están puestas no tienen nada que ver con la lógica de la asignación. Nosotros queremos desindexar la economía”.

Sobre la incorporación de organismos al presupuesto, el representante del Ejecutivo le agradeció a Heller que “haya hablado del PAMI como una caja, porque eso muestra la visión que ha habido del organismo por mucho tiempo y nosotros no queremos que pase más, que no sea una caja de nadie”. Y explicó que buscan “meterlo adentro del Presupuesto para controlarlo de mejor manera, hacer un mejor seguimiento de lo que están haciendo y poder eliminar la intermediación y el abuso de los fondos públicos como otros organismos que han estado al margen de la Ley de Administración Financiera”.

Durante la reunión, el funcionario negó un congelamiento de los salarios del sector público, al tiempo que especificó el presupuesto previsto para el área de salud. Tras las preguntas del diputado de la izquierda Christian Castillo, quien observó que en el presupuesto “cae un 11,5% la inversión en el Hospital Posadas y un 11,6% en el Garrahan”, Guberman apuntó que “la función salud está incrementando el presupuesto respecto a lo que es este año. Pasa de 0,64 del PBI a 0,86 del PBI. Lo que sí hay es un reordenamiento” de las partidas.

“¿Cuánto van a subir las tarifas de luz, agua, gas y transporte durante el año que viene?”, preguntó Castillo en su intervención, a lo que el secretario de Hacienda anunció que “según la información que maneja la Secretaría de Energía estaríamos hablando en mayo de un 7% de aumento” en las tarifas de los servicios. “Puede ser más o menos si el escenario macroeconómico que estamos planteando se cumple o no. El ajuste en los subsidios no tiene tanto que ver con suba de tarifas, sino con ordenar quiénes son los que reciben los subsidios y quiénes no”, agregó.

Otra de las consultas de Castillo fue sobre los gastos tributarios. “¿Cuánto es lo que le estamos subsidiando a la empresa Mercado Libre, por la Ley de Economía del Conocimiento? ¿Por qué es necesario subsidiar a alguien que se fue a Uruguay para no pagar impuestos y tiene ingresos millonarios?”, lanzó sobre Marcos Galperin. Guberman indicó que hay “una asignación de cupo fiscal por 295 mil millones de pesos para todo lo que es economía de conocimiento”, que se distribuye de acuerdo a la cantidad de empleados de las empresas y no está apuntado o dirigido a una en particular.

“¿Estamos frente a un proyecto de presupuesto que consolida el ajuste de 2024 o es una nueva ronda de ajuste?”, preguntó el diputado de UP Itai Hagman, mientras su par Julia Strada advirtió que “el presupuesto tiene una discrecionalidad enorme” y reclamó saber “cuáles son las partidas que no están consideradas como automáticas” porque “sabemos que van a quedar expuestas ante, por ejemplo, una devaluación”.

Guberman explicó que “en la estructura del presupuesto de hoy, el 73% de los gastos son ajustables por inflación o por indicadores salariales. De 100 pesos que hay en el presupuesto, 73 son con ajuste automático. Eso, si hay más inflación, va a crecer, va a haber más recaudación también y se va a poder pagar. Si hay menos inflación, esos gastos van a bajar, va a haber menos recaudación, se van a poder pagar igual y eventualmente habrá que ver qué necesidad de ajuste hay sobre el resto de las partidas. Si hay más inflación que la prevista, no vamos a poder gastar el cien por cien de esa mayor inflación reflejada en impuestos. Si la inflación es menor, hay un 73% por lo menos del gasto que automáticamente va a ser menor. Por lo tanto, el ajuste, como quieren plantearlo, no tengo problema de usar la palabra, habrá que ver de ese 27% que queda donde se pueden hacer los recortes”. Las jubilaciones, los salarios de empleados públicos y partidas para universidades están dentro del 73%, subrayó.

“El presupuesto siempre es un techo al gasto”, expresó el funcionario de la cartera económica y completó: “La regla fiscal no implica que estemos congelando nada, lo que dice es que vamos a tener que tener equilibrio fiscal mientras nosotros estemos en el Gobierno. No vamos a tener discrecionalidad de gastar de cualquier manera cualquier incremento de recursos que haya por inflación”.

En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, destacó que “estamos asistiendo a un presupuesto histórico desde nuestro punto de vista” por dos motivos. El primero, porque “si no es la única, debe ser una de las pocas veces que un presidente ha presentado” el plan de gastos y recursos. Y segundo, indicó, “el artículo 1 en vez de fijar el gasto público como habitualmente ha ocurrido con todos los presupuestos, esta vez pensando en la gente, dice que el déficit fiscal tiene que ser cero”.

El oficialista subrayó que para la gestión es fundamental la reducción de la inflación. “Que la inflación sea lo más baja posible es central para la prosperidad de los pueblos”, sostuvo, y luego aseguró que ese objetivo es también un mandato constitucional que tienen los legisladores.

Para Espert, bajar la inflación permitirá después debatir una “reforma laboral, previsional, impositiva, al régimen de coparticipación y al régimen de comercio exterior” que el país necesita.

Antes de la exposición de los funcionarios, Espert le dio la palabra al jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien recordó: “Con el diputado Heller presentamos una nota pidiendo por la presencia de una cantidad de funcionarios para poder debatir a fondo las 3.828 fojas de este presupuesto”. Y señaló que el pedido tenía a la cabeza ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El santafesino resaltó que en una entrevista este fin de semana, Caputo “dijo que no iba a venir porque no se iba a prestar a un show”. Entonces, preguntó si concretamente se le había cursado una invitación, “si hay intención de que venga, si le comunicó que no va a venir, porque estaríamos ante una situación inédita de no solamente no venir, sino de decir ‘no vengo por tal motivo’”, apuntó.

El opositor consideró “grave” que el ministro “no quiera venir” y que además “lo diga públicamente, que diga que no se quiere prestar a un show”. “Es una afrenta contra esta Cámara de Diputados y este Congreso”, continuó Martínez, que calificó la ausencia del funcionario como “una pésima señal institucional” y comenzar “de forma muy torcida el debate de este presupuesto para el ejercicio 2025”. Tras su reclamo, Espert no respondió a la inquietud.