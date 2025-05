Diputado oficialista busca que las mascotas puedan viajar en la Red Tulum, pero en el Gobierno son cautos

Que las mascotas puedan legalmente viajar en la Red Tulum es lo que busca un curioso proyecto de ley que fue presentado por el legislador Enzo Cornejo (PRO). Si bien la iniciativa lleva la firma del Interbloque Cambia San Juan, que es el orreguismo parlamentario, en el Ministerio de Gobierno que maneja el área de transporte público provincial, se mostraron reservados con hablar del tema, porque no conocen los detalles y consideran que no corresponde opinar en esta instancia en la que aún no se convierte en norma, dijeron fuentes de la repartición a TIEMPO DE SAN JUAN.