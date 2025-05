Andrea Leceta, la profe de inglés que sueña con transformar la UNSJ

A los 10 años, Andrea Leceta estudiaba inglés en Bahía Blanca, donde su padre militar había sido destinado. Hoy, más de cuatro décadas después, esa lengua que abrazó en la infancia no solo le dio una profesión y una vocación: le marcó el rumbo de vida. Profesora, licenciada, madre y ahora candidata a vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Andrea es parte de la fórmula Vamos Unidos, que encabeza el actual rector Tadeo Berenguer, quien busca la reelección.

Su formación también refleja ese ir y venir: hizo la primaria en Bahía Blanca, la secundaria en la Escuela Normal Sarmiento de San Juan, y continuó sus estudios de inglés en St. John's. “Cuando tuve que elegir qué estudiar, quería Psicología, pero no podía pagar la universidad privada. Entonces dije: ¿qué otra cosa me gusta? Y me gustaba inglés. Esa decisión marcó su destino. Nunca dejó de enseñar. “Desde segundo año de la carrera ya daba clases”, dice con orgullo.

Su paso en la docencia continuó en institutos pequeños, luego en escuelas como la EPET 4 y el Colegio Inglés. En la universidad inició su camino en 1996, como ayudante. Siguieron concursos, nuevas materias, más responsabilidades: Jefa de Trabajos Prácticos, Adjunta, consejera departamental, subdirectora, directora de departamento y, desde 2016, secretaria académica.

image.png

En paralelo a esa carrera, también construyó una vida familiar como madre de Juliana María, su hija de 16 años. “Ella es artista, bailarina clásica. Estudia en Estudio Uno, ha hecho semestres en Nueva York, audicionó para el Royal Ballet de Londres. No sé si vivirá profesionalmente de la danza, pero tiene muchas condiciones para hacerlo. Es merecedora de todas mis luchas”, aseguracon orgullo.

Sobre su ingreso a la política universitaria, Leceta habla con claridad. “No es que uno se postula. Cuando la vicerrectora actual, Analía Ponce, decidió no continuar, me ofrecieron el lugar. Me emocionó y lo acepté”. Comparte la visión de gestión de Berenguer: “Hay vocación de diálogo, de consensos, de priorizar la institución por sobre los intereses personales o los egos”.

Embed - ¿Quién es Andrea Leceta? Candidata a vicerrectora de la UNSJ

Desafíos universitarios: excelencia académica, inclusión real y una formación con sentido social

En un contexto donde la educación superior enfrenta cambios constantes y nuevas demandas, se plantea el desafío de construir una universidad pública que combine excelencia académica con verdadero acceso democrático. El objetivo, según expresó, es garantizar que todas las personas puedan acceder y desarrollarse en un entorno educativo que priorice el bien común y mantenga una vinculación activa con la comunidad.

Uno de los pilares de su propuesta es la transformación de la oferta académica, con carreras más breves y pertinentes, pensadas para que los estudiantes puedan egresar en los plazos estipulados.

image.png

Además, se refirió al impulso de una evaluación integral de la carrera docente, una iniciativa que buscará implementarse a partir de 2026. Este proceso tendrá como objetivo mejorar la calidad educativa, incentivar la formación continua y garantizar que la tarea docente se desarrolle con los más altos estándares.

En cuanto a la equidad de género, la candidata dejó en claro su postura: "Lo que me gustaría es que se elija una compañera de fórmula, no porque digan ‘tiene que ser mujer’, sino porque está capacitada para ocupar ese rol. El desafío está ahí, y la lucha es todos los días".

Por otro lado, también se pronunció sobre el uso del aula como espacio político. Aunque defendió el derecho a expresar ideas, fue enfática en que las clases no deben girar exclusivamente en torno a candidatos o campañas electorales. “Desde nuestro espacio no promovemos eso y no lo consideramos correcto”, sostuvo.