Morir por negligencia: en qué terminaron los otros casos de mala praxis que fueron denunciados en San Juan

La reciente muerte de Melanie Carranza , una joven de 24 años, tras una presunta mala praxis , reabrió el debate sobre la responsabilidad médica en San Juan. No es el primer caso que genera conmoción en la provincia. A lo largo de los años, varias familias han denunciado errores médicos que derivaron en tragedias.

No sabía que estaba embarazada y el médico tampoco se dio cuenta

image.png

El médico jachallero Lucas Quinscara fue acusado por la muerte de un bebé en febrero de 2024 en el Hospital San Roque. La madre era una mujer de 24 años que llegó al nosocomio jachallero con trabajo de parto, pero ella no lo sabía. Como la paciente no comunicó su embarazo y Quinscara tampoco se dio cuenta, le recetó calmantes. Al día siguiente, cuando un ginecólogo la vio, ya era demasiado tarde: el bebé había muerto. La familia denunció mala praxis pero Quinscara terminó sobreseído el pasado 8 de mayo.

El juez Martín Peñafort, entendió que no había pruebas suficientes para condenar a Quinscara por homicidio culposo.

Julieta Viñales: una operación de rutina que terminó en tragedia

image.png

Julieta Viñales tenía apenas 18 años cuando ingresó a una clínica en febrero de 2020 para someterse a una cirugía de amígdalas, un procedimiento ambulatorio que, según los médicos, no presentaba mayores riesgos. Sin embargo, lo que comenzó como una intervención programada terminó en una tragedia inesperada: la joven murió días después producto de una hemorragia postoperatoria.

El caso conmocionó a la provincia. La familia de Julieta no tardó en denunciar lo que consideraban una evidente negligencia médica. Señalaron al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía como responsable de no haber actuado a tiempo cuando comenzaron las complicaciones. Es que Julieta le había escrito a su médico para decirle que le sangraba mucho la garganta, pero Babsía no le prestó atención al cuadro de la adolescente, que murió varios días después.

Tras una larga instrucción judicial, en septiembre de 2022 la Sala II de la Cámara Penal de San Juan confirmó el procesamiento del médico, acusado de homicidio culposo. El tribunal respaldó el accionar del juez Eduardo Raed, quien había considerado que había elementos suficientes para avanzar hacia un juicio oral. Babsía, sin embargo, sigue en libertad y aún puede apelar la resolución ante la Corte de Justicia de la provincia.

Muerte en el "Cielo de París": un geriátrico en la mira por la muerte de una anciana

image.png

El 19 de diciembre de 2023, María Carmen Vila, una mujer de 79 años con múltiples afecciones crónicas, falleció en la residencia geriátrica 'Cielo de París', ubicada en Capital. La justicia aún investiga si su muerte fue consecuencia de una cadena de omisiones médicas.

Según consta en la investigación, María del Carmen comenzó a manifestar síntomas preocupantes la noche del 18 de diciembre, cuando no cenó. Al día siguiente, tampoco desayunó y presentó dolores abdominales. A pesar de estas señales, el personal del geriátrico solo le administró un enema.

Recién a las 17 del 19 de diciembre se solicitó asistencia médica a AME. La ambulancia llegó a las 17 , y el médico Adrián Campillay indicó hidratación y analgésicos, pero no quiso derivarla a un hospital. Tres horas después, ante el agravamiento del cuadro, se volvió a llamar a AME, y otro médico decidió el traslado, pero ya era tarde.

La fiscalía imputó por homicidio culposo tanto a Campillay como al director técnico del geriátrico, Fabián Roberto Kleiman, quien, según testigos, nunca se presentó en el lugar y solo dio indicaciones telefónicas. La defensa de Kleiman sostiene que él cumplió con sus deberes y que la responsabilidad recae en los médicos de AME.

El juez de Garantías, Federico Rodríguez, concedió un año de plazo para la investigación. Ambos imputados permanecen en libertad, con la obligación de no salir de la provincia sin autorización judicial.

El infierno de un nene al que una odontóloga le sacó 12 dientes sin razón

image.png

Este miércoles 19 de marzo, la Justicia de San Juan dictó condena contra María Romina Pellice, la odontóloga que en 2017 le extrajo 12 dientes a un niño de cinco años sin el consentimiento de sus padres. Se trata de la segunda sentencia por este caso, luego de que la primera fuera anulada por la Corte de Justicia por errores técnicos en el proceso.

La jueza Carolina Parra impuso a Pellice una pena de un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la profesión. El 27 de marzo se conocerán los fundamentos del fallo. En esta oportunidad, Pellice fue la única imputada, ya que su colega María Gabriela Puigdengolas fue absuelta al inicio del juicio a pedido de la fiscalía, luego de haber sido condenada junto a Pellice en el juicio previo.

Durante el proceso, dos peritos coincidieron en que la mayoría de los dientes extraídos no presentaban caries ni infecciones, por lo que la extracción fue injustificada. Además, se comprobó que la profesional actuó sin el consentimiento expreso de los padres del niño.