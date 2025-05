Tras el caso de Lucía Rubiño: la opinión de la querella, un tema que divide las aguas en la justicia sanjuanina

El caso de Lucía Rubiño volvió a presentar novedad esta semana y, esta vez, la situación se tornó tensa cuando el juez de Garantías dictó el sobreseimiento en favor de Juan Pablo Echegaray. Esta situación hizo estallar la bronca de la familia de la víctima y hubo quienes cuestionaron el fallo, ya que no se tuvo en cuenta la oposición de la parte querellante en la causa. Detrás de la decisión de Javier Figuerola, fundada por el pedido del fiscal Iván Grassi, hay un Código Procesal Penal que la respalda, aunque más de uno no concuerda con lo que impone el marco regulatorio.

En líneas generales y según lo establece el artículo 415 del Código, la opinión de la querella no es vinculante para las decisiones de los jueces, es decir, a la autoridad no debería darle plena importancia si la querella se opone a alguna cuestión del proceso. La legislación explica que la querella puede oponerse si se efectuó una calificación que no concuerda, al igual que la participación de un imputado o las circunstancias de la responsabilidad penal. Sin embargo, decreta que "su posición no tiene efecto vinculante".