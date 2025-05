"No podemos respirar": el desgarrador reclamo de la madre de Lucía Rubiño tras la desvinculación de Juan Pablo Echegaray

image.png

Belén Montilla, madre de Lucía, habló con profunda angustia frente a los medios tras conocerse el fallo:

“Yo llego a mi casa y Lucía no está en ningún lado. ¿Sabés lo que pasa? Que nos agotan a las familias del dolor. No podemos respirar, porque los que nos dieron para respirar lo gastamos acá”. “Yo llego a mi casa y Lucía no está en ningún lado. ¿Sabés lo que pasa? Que nos agotan a las familias del dolor. No podemos respirar, porque los que nos dieron para respirar lo gastamos acá”.

Montilla también expresó su decepción con el sistema judicial y lanzó duras críticas:“ ¿Le morderían la mano a quien les da de comer? Justicia descarada, obsoleta, vieja y decadente. "Son una mugre, unos sinvergüenzas”

image.png

En la misma línea, Jorge Rubiño, padre de Lucía, expresó su bronca y frustración ante la resolución del juez: “Pensaba que podía ser distinto. Son una mugre, unos sinvergüenzas. Por supuesto que vamos a apelar, no sé con qué fuerzas”.

La causa

Lucía Rubiño murió en octubre de 2023 luego de ser atropellada mientras circulaba en bicicleta. El joven Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal, había sido imputado inicialmente por homicidio culposo. Sin embargo, la resolución judicial de este martes lo desvincula completamente de la causa penal, desatando una fuerte reacción pública.

La familia de la adolescente anticipó que apelará la decisión, aunque admitieron estar devastados emocionalmente. El caso vuelve a poner en el centro del debate la confianza en la Justicia y su tratamiento en causas que involucran a familiares de funcionarios judiciales.

