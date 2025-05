Tras la absolución de Juan Pablo Echegaray, el papá de Lucía Rubiño rompió el silencio: "Me da asco"

Dolor "No podemos respirar": el desgarrador reclamo de la madre de Lucía Rubiño tras la desvinculación de Juan Pablo Echegaray

En una entrevista con Radio Sarmiento, el padre de la joven, Jorge Rubiño, apuntó directamente contra los representantes del Ministerio Público. Aunque admitió que no se sorprendió por el resultado judicial, sí expresó su descontento con la manera en que los fiscales manejaron el caso: “Micheltorena me dio asco. La forma en la que hablaba y miraba. Hasta dijo que los chicos no tendrían que haber estado en la vereda”, relató con indignación.