Francos tomó distancia del gobierno y rescató la figura de Pepe Mujica

Redes sociales La muerte de Pepe Mujica: Milei retuiteó un agresivo mensaje contra el ex presidente uruguayo

“ El Presidente Mujica fue un dirigente muy importante de Uruguay, más allá de las ideas que no compartimos. Un hombre honesto, que sufrió persecución que después de mucho tiempo llegó a ser presidente de la república. Tiene una trayectoria, una personalidad y una vida muy reconocida ”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

En la misma línea, afirmó: “Va más allá de lo ideológico. Me ha tocado escucharlo, con ese tono tan campechano, y a mi me causó siempre una buena impresión. Nunca fue una persona agresiva”.

Tras el polémico tuit que publicó el influencer Daniel Parisini, mejor conocido como “El Gordo Dan”, quien celebró la muerte del exmandatario uruguayo, Francos tomó distancia y subrayó: “Las ideas se pueden discutir, pero cuando estuvo al frente de Uruguay no se notó su tema ideológico. Siempre he visto una cordialidad entre los presidentes de los distintos signos”.

“No tengo más que palabras de reconocimiento al Presidente que era querido y respetado. Uno puede tener diferencias, pero eso no significa dañar una relación cívica para el país”, sumó, y completó: “No puedo más que destacar la personalidad y la trayectoria que ha tenido Mujica”.

Javier Milei, como jefe de Estado, no tuvo palabras propias tras el deceso del ex mandatario oriental, y se limitó a replicar un agresivo tuit del abogado mediático, ex macrista devenido en libertario, Alejandro Fargosi.