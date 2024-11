Dillom encaró en un avión a un tuitero mileísta que lo estaba insultando por las redes: ¿Cómo reaccionó el libertario?

image.png

"Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", había escrito en su cuenta el usuario @La_Pistarini, quien en posteos anteriores había manifestado opiniones en contra de los inmigrantes, a favor de Javier Milei y Donald Trump. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el rapero de 23 años advirtió enseguida ese contenido y quedarse en silencio no era una opción.