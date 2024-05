Dictamen a la Ley de Bases: dirigentes opositores hablan de una nueva "Banelco"

"Si hicieron un cambio no sabemos cuál es, no sabemos qué vamos a votar, no conocemos el nuevo dictamen", lamentó.

Sobre la repentina consecución de firmas, Recalde sembró las sospechas: "Hay un montón de mecanismos y no descarto que haya corrupción. No descarto, como sucedió en otras épocas en el Senado, la existencia de la Banelco o cosas más oscuras".

La misma alegoría utilizó el dirigente social Juan Grabois: “Si acá no hay una Banelco, le pega en el palo".

"Hay cosas que llaman la atención. Si vos sabés cuáles son los intereses que defendés y tenés las convicciones firmes, te podés reunir con cualquiera en cualquier lado. El problema es cuando se ve en los hechos que no estás defendiendo los intereses que decís defender", agregó, en relación a los senadores que no habían asegurado la rúbrica al dictamen, y se decidieron tras el encuentro privado con Francos en un hotel cercano al Congreso.