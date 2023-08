Día clave para la paritaria docente: los gremios responden si aceptan y Gobierno quiere cerrar

Según dijo al llegar la titular de UDAP, Patricia Quiroga, sobre la respuesta, "está muy dividido". Detalló: "rechazo y aceptación. 60-40 es negativo". Sobre que es lo que piden, aseguró que "más dinero al valor índice". La gremialista dijo que esperan una nueva mejora sobre la última oferta. "No somos nosotros, nada más recuerden que somos una mesa paritaria y están los dos gremios también que estamos juntos en esto, así que bueno, entre todos tenemos que decir lo que nos dijeron nuestras bases y de ahí llegar a un consenso", destacó. Además, Quiroga dio a entender que no habría arreglo hoy porque deberán bajar propuesta a las bases y para eso hay citado otro plenario de delegados este martes.

Por su parte, Daniel Quiroga desde AMET dijo que "tenemos aceptación, pero no total. Entonces venimos a conversar a ver qué mejora la propuesta y nos han dado la libertad para negociar, por supuesto. Así que bueno, venimos con esa expectativa de negociar un poquito más". Agregó que "tenemos expectativa de que esa propuesta pueda ser mejorada, pero que no sea tan larga la reunión como la otra vez". Y sobre qué items, respondió "tenemos el problema de que el G33 está muy elevado, o los G, los complementos no bonificables, no remunerativos, y con respecto a los puntos es positiva, pero el manifiesto es que hay que negociar. Y también en esta negociación va lo que vendría a ser la modificación del decreto 187 que es sueldo. Los puntos de los cargos".

En la última reunión, desde los ministerios de Educación y de Hacienda elevaron a los gremios la nueva propuesta, que consta de dos pilares: el salario mínimo neto de 200.000 pesos y el incremento del valor índice del 15% a partir de agosto. Una oferta similar a la que hizo el Gobierno para los estatales no docentes.

Entre las mejoras, el Ejecutivo ofreció aumentar el monto de la asignación remunerativa liquidada por el ítem E66 de acuerdo a la antigüedad, que va desde los 13.000 pesos a los 28.000 pesos. También podrían incrementar el ítem A56, conocido como de Estado docente, que pasaría de 30.000 pesos a 34.500 pesos. Ambos ítems serían actualizables en función de los aumentos que se dispongan a posteriori. Además, los docentes podrían percibir un adicional no remunerativo, bonificable por antigüedad para todos los cargos incorporados por Decreto 1890/202 (modificado por el 197/2023), de manera que atienda al pedido de los gremios de mantener la pirámide en las remuneraciones netas.

La reunión paritaria quedó pospuesta para después de las PASO y por eso este martes se esperan definiciones. La ministra de Hacienda, Marisa López, dijo al llegar que "estamos esperando las respuestas de los gremios a este ofrecimiento y pensando que hoy nosotros hemos prorrogado por un día la grabación de novedades normales, pero es en el día de la fecha, así que bueno, que las decisiones que podamos tomar en el día de hoy podamos grabarlas y podamos recibirlas en el mes de agosto".

Así, la ministra planteó que esperan llegar hoy mismo a un acuerdo. "Siempre recordemos que estamos en una revisión, donde el acuerdo se firmó allá por marzo, por febrero, hubo una serie de modificaciones luego introducidas por el gobernador con una cláusula de actualización vigente, ahora con una propuesta muy superadora de lo que establecimos en aquel momento, que es un 15 % a partir del mes de agosto.

Sobre si accederían a mejorar más la suma al básico, se mostró cauta. "Vamos a escuchar a cada una de las partes, cuáles son las respuestas que traen". Y si, en caso de no haber acuerdo, habrá una nueva reunión o se decidirá el aumento por decreto, la funcionaria expresó que "no sé, no puede ser futurología, tenemos que esperar ver lo que expresa cada uno de ellos en el tiempo que les hemos dado prudencial para consultar".