Desde la UNSJ respondieron a la acusación del funcionario de Milei sobre los "alumnos inventados"

"Eso no es tan sencillo de decirlo en una forma tan liviana", dijo la secretaria Académica de la Universidad Nacional de San Juan, Rosa Ferrer , respondiéndole al secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell , que acusó a las universidades públicas de “inventar alumnos” para inflar sus matrículas y así obtener mayor presupuesto.

La controversia surgió en la antesala de la segunda Marcha Federal Universitaria, prevista para este miércoles 2 de octubre y que está organizada por el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional, además de sindicatos y organizaciones.

Además, a Torrendel lo salió a cruzar el rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, quien rechazó estas acusaciones y arremetió contra el funcionario por su “desconocimiento” del sistema universitario. “No existen estudiantes inventados”, aclaró Moriñigo al ser entrevistado en Radio Mitre.

Sobre la UNSJ, Ferrer dijo que en la universidad están activos más de 25.000 estudiantes, incluyendo alumnos preuniversitarios, alumnos de pregrado, grado y posgrado, y de la Escuela de Música. Informó que en comparación a años anteriores, "hubo un pico más alto durante la pandemia, que fue una propuesta para todos los alumnos que podían retomar sus estudios, porque obviamente tenían esa posibilidad de hacerlo virtualmente, pero se ha mantenido entre 25.000 y 27.000 estudiantes".

Además, Ferrer dijo que no es un cálculo directo para el presupuesto el número de alumnos: "hay otros parámetros para tomar este cálculo, y también tiene que ver con las especificidades de carreras que se tienen en cada universidad. Por ejemplo, en nuestras universidades hay carreras que están solas en la región".

Por otro lado advirtió que "también así tenemos que dar cuenta año a año, porque en este sistema de información universitaria se van cargando anualmente los ingresantes, los reinscriptos, los graduados, todos los que están en el tránsito de las carreras. O sea, esto anualmente se va informando este sistema nacional de información, para el caso de los estudiantes, es el Guaraní 3".

Y destacó que "no se pueden inventar notas de ninguna manera. Se carga en este sistema que se puede verificar desde diferentes usuarios. Hay usuarios de manejo como un docente, después hay usuarios particularizados en los departamentos de alumnos, y después están centralizados en el área de cómputos, y obviamente se va elevando los informes anualmente al tema de Secretaría de Política Comunitaria".

La funcionaria del rector Tadeo Berenguer también contradijo a Torrendel respecto de los controles, ya que el Secretario de Educación de la Nación dio a entender que se hace difícil controlar. "No, no es así en ese sentido. O sea, no solamente tenemos que mandar informes anualmente, sino que también hay verificaciones de estos datos. Esas verificaciones tienen que ver con este sistema que yo les estoy contando. Ese sistema de información universitaria está en red en todo el país, y se va verificando anualmente", destacó Ferrer.

Además, analizó el caso de los "alumnos crónicos". "Puedo decir que nuestro estudiante en la Universidad Nacional de San Juan, es un alumno en un alto porcentaje trabajador, y que la cantidad de años para poder recibirse tiene que ver también con que son alumnos trabajadores o que tienen una carga familiar. Entonces, eso puede incidir, pero para ser un alumno que puede recibir algún beneficio, debe tener un estado académico que así lo indique. Entonces, para ser un alumno con estado universitario, tiene que tener un rendimiento académico para ser beneficioso en las becas. Y, en otro sentido, también tiene que ver con que hay otros tipos de acompañamiento para estos estudiantes que puedan demorarse en el estado o en el egreso. Hay un sistema implementado en la universidad que es un sistema de tutoría", detalló.

Por último, Ferrer habló de la marcha del miércoles: "invitamos a toda la comunidad universitaria, porque nos atraviesa la universidad. Cada familia sanjuanina ha tenido un alumno, un docente, uno docente que forma parte del plantel de la universidad. Así que pedimos a que nos acompañe la familia sanjuanina a esta marcha que se convoca a nivel de país, por el reclamo justamente del presupuesto, pero también por la continuidad de la universidad pública en todo el país".