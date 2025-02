Desde el PRO rechazan el juicio política contra Javier Milei por el escándalo con $Libra

Santilli también cuestionó la moralidad del kirchnerismo al impulsar este pedido: “Lo que es llamativo es que aquellos que se afanaron las rutas, los hospitales, los patrulleros, las cloacas durante los últimos 16 años vienen a darte clase de moral y ética”, disparó. Además, acusó a la oposición de no haber asumido responsabilidades durante su gestión y de intentar desestabilizar al gobierno actual. “Se pararon en el medio, te empezaron a hablar de lo que no hicieron. No plantearon, no pusieron la cara, se escondieron y destruyeron nuestra Argentina”, agregó.

En la misma línea, Cristian Ritondo también salió en defensa de Milei a través de su cuenta en la red social X. “Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza”, expresó el ex ministro de Seguridad bonaerense.

Mientras tanto, otros sectores de la oposición han pedido una investigación parlamentaria sobre el accionar de Milei, señalando posibles delitos relacionados con la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro sostuvo que el episodio podría implicar lavado de dinero, defraudación y/o estafa. En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que “ante todo, lo que hizo el presidente es un delito”.

La polémica comenzó el viernes por la tarde, cuando Milei promocionó en su cuenta de X el proyecto “Viva la Libertad Project”, destinado a la inversión en criptomonedas con el fin de financiar pequeñas empresas. Sin embargo, horas después, el mandatario eliminó la publicación y aclaró que no estaba al tanto de los detalles del proyecto.

Desde Unión por la Patria calificaron el hecho como “un escándalo sin precedentes” y confirmaron la presentación del pedido de juicio político. A estas críticas se sumó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cuestionó duramente a Milei en un extenso posteo en X, acusándolo de inflar el valor de una criptomoneda aprovechándose de su investidura presidencial.