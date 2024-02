Descabezaron un importante organismo provincial y designaron un interventor

Por decreto de la gestión orreguista, los tres miembros de la conducción del Tribunal de Tasaciones que había designado el uñaquismo antes de irse, acaban de ser desplazados de sus cargos, ya que se consideró que los nombramientos no están dentro del marco legal. Así, quedaron afuera Omar Blanco, Ramiro Cascón y Alfredo Cevallos, y en sus lugares entró un interventor, Sergio Aldunate, según confirmaron a Tiempo de San Juan fuentes calificadas.

Se trata de un organismo que depende del Ministerio de Infraestructura, cuyo funcionamiento quedó cuestionado al estallar durante la gestión giojista la megacausa por expropiaciones, ya que este tribunal es el que, dentro del Estado, se encarga de ponerle precio a los inmuebles que busca comprar. Blanco ocupó por años el cargo de interventor hasta que a principios de noviembre el entonces gobernador Sergio Uñac decidió normalizar la repartición y dejar los tres funcionarios de su confianza nombrados.

image.png El decreto que había firmado Sergio Uñac antes de dejar el poder, nombrando a los tres funcionarios que ahora removió Marcelo Orrego.

Según dispuso la medida que data de mediados de enero; firmada por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Juan Pablo Perea; la misión de Aldunate será implementar un proceso de normalización, que implica que se complete el organismo con los integrantes requeridos para poder valuar los terrenos. El Ejecutivo deberá nombrar a los tres miembros permanentes y tres ingenieros y arquitecto postulados por los colegios profesionales. No obstante, Aldunate no podría ejecutar las tasaciones como interventor, dijeron las fuentes, porque así lo estipula la Ley que rige el funcionamiento del Tribunal de Tasaciones (999-E).

Blanco asumió en el año 2012 y en 2018 se inició un proceso para poder hacer la normalización pero recién en noviembre de 2023 se firmó el decreto donde se designa a los tres miembros permanentes y se invitó a los colegios para que envíen las ternas. Blanco podía ejecutar su tarea porque lo acompañaban otros dos interventores, los ingenieros Vergara y Ramírez que permitían la disparidad de criterios para la valuación de los inmuebles, y estos dos últimos salieron en noviembre cuando entraron Cascón y Cevallos.

A las designaciones del uñaquismo se les dio de baja con varios argumentos, entre ellos que faltó la intervención de Asesoría Letrada que no cumplen con el procedimiento especial que prevé el Tribunal de Tasaciones. Por su parte, los tres funcionarios desplazados apelaron en sede administrativa la medida y, si no tienen éxito, no descartan judicializar la queja por la remoción.

Qué dice la ley del Tribunal de Tasaciones

Respecto de la composición del Tribunal de Tasaciones de San Juan, la norma que lo rige establece que:

- El Tribunal estará compuesto por seis miembros designados por el Poder Ejecutivo, que se distribuirán en dos salas, debiendo integrarse como mínimo con un Ingeniero Civil, un Arquitecto, un Ingeniero Agrimensor y un Ingeniero Agrónomo, completándose el número de seis con profesionales de alguna de las especialidades indicadas.

-Tres miembros del Tribunal serán designados a propuesta de los organismos públicos establecidos en la reglamentación. Los tres restantes serán designados a propuesta de cada entidad que nuclea a los profesionales de las especialidades que se indican en el artículo anterior, dirigida en terna al Poder Ejecutivo.