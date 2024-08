Daniela Rodríguez, en Off the record: la sorpresa del huevazo, el análisis del 2023 y el avance del San Juan Te Quiero

El miércoles, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. La dirigente habló de todo. Principalmente de la transición en el Partido Justicialista después de la derrota del 2023. También hizo un análisis y marcó el crecimiento del espacio que conduce junto al exintendente y pareja, Fabián Gramajo.

La jefa comunal de un bastión del peronismo sanjuanino comentó: "Nos tomó desprevenidos a todos. No lo dimensioné. Fueron tres segundo y el acto tenía que seguir. Me apena por ambas partes. Costó mucho trabajo llegar al punto que asuman las autoridades. Es una pena que se empañara de esa manera".

De todas formas, marcó que "no es relevante en política. No quiere decir que el militante no tenga cuestiones propias que reclamar, pero no comparto la forma para nada. Siempre he mantenido una sola línea que es la del diálogo".

El cambio de mando del PJ San Juan la encontró "feliz y muy tranquila". Rodríguez dijo que sintió "mucho orgullo por el lugar que ocupé. Viví el proceso con el amor del militante y con mucha orgánica. No me costó dejarlo. Hoy voy a asumir la presidencia de la Junta Departamental de Chimbas".

También reveló que habló con Sergio Uñac y que hubo agredicimientos mutuos. "Fue un aprendizaje. Fue una experiencia invalorable por lo que representa la vicepresidencia en una mujer por primera vez".

Acto seguido, comentó que en el último tiempo se dio a la tarea de "reinvindicar la política" porque "es una necesidad a la luz de los últimos resultades electorales. Tuvimos resultados distintos en cada elección. Hay que sacar conclusiones".

Consultada sobre la razón de la derrota del peronismo en el 2023, la intendenta respondió que "tiene que ver con todo. Lo nacional tuvo mucho que ver, es parte de la escencia de la elección. Pero acá tuvo mucho que ver que estuvieron muy sucias las elecciones entre el 'por qué se presentan, no es constitucional', nos sacaron la elección a gobernador y desdoblaron. Eso a la gente no le gusta".

En ese sentido, la chimbera resaltó que los peronistas "tenemos que aprender a cuidarnos más los que vamos en la misma línea. Fuimos muy útiles al resultado de las elecciones provinciales (que consagraron a Marcelo Orrego). A la gente no le gusta ver las peleas".

Para Rodríeguez la mejor manera es discutir mucho "puertas adentro". "Hay que hacer análisis en forma permenante sin obviar los resultados. Parece que somos los mejores jefes de campaña de la oposición a veces".

Finalmente, sobre si ella y Gramajo están conformes con el armado de la lista de unidad, Rodríguez manifestó que "es un proceso que llevó adelante Fabián" y que "si yo miro desde el San Juan Te Quiero, veo que vamos creciendo y nos consolidamos. Somos un gran equipo de trabajo".