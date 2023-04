Daniela Rodríguez, en Off the record: la reacción al cierre con Gioja, el Chimbas te quiero y un dardo a Chanampa

La actual concejal y candidata a intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y habló de todo: desde el desafío de ser postulante hasta un dardo al diputado departamental Andrés Chanampa. Lo más importante: la reacción al cierre de Fabián Gramajo -conductor del proyecto y esposo- con José Luis Gioja, del sublema San Juan Vuelve.

Sobre su aspiración a ocupar el Sillón Municipal, Rodríguez contó que fue "todo un desafío, como militante es un orgullo. El militante se pregunta qué puede aportar desde su lugar. Siempre lo pensé así. Uno avanza en la militancia y te encontrás con que has trabajado mucho y que la comunidad te reconoce. Soy producto de consensos. Es una responsabilidad grande que uno asume a futuro". La campaña no le sentó mal ni es desgastante pues dijo que mantiene un "ritmo de trabajo fuerte, constante, permanente. Entonces, no siento la intensidad. Es algo que nos gusta, a los militantes nos gusta este ritmo. Nunca lo dejamos de hacer. Fabián siempre dice que trabaja como si perdiera por diez puntos".