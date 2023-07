Cuál es el plan que analiza Laciar para recortar la planta política en Capital

El 14 de mayo los capitalinos eligieron a Susana Laciar como la nueva intendenta del departamento. Siete meses separan la elección de la asunción y en ese plazo son varios los planes que van tomando forma dentro del equipo de la primera mujer en ocupar el sillón del ejecutivo municipal. En campaña, Laciar prometió revisar los cargos de la planta política, que son 153 en la actualidad. No se sabe a ciencia cierta cuántos lugares van a ser eliminados, pero por el momento, la mira está puesta en los 40 cargos dependientes del Concejo Deliberante.

Los cargos de la planta política del Ejecutivo se distribuyen en Coordinación de Gabinete; Secretaria de Gobierno; Secretaria de Hacienda; Secretaria de Planificación Urbana; Secretaria de Ambiente y Servicios; Secretaria de Empresas Municipales y Secretaría de Cultura, Turismo y Educación.

Actualmente el presidente del Concejo tiene 2 asesores, a estos cargos se le suman los secretarios legislativos y administrativos del cuerpo y los secretarios y directores de bloques. A este número, se le añaden los asesores, que son hasta dos por concejal (totalizando 24).

susanalaciar.jpg Susana Laciar presentó su plan de gobierno 28 de abril.

La idea es replicar el modelo Rivadavia, municipio en el cual durante la gestión de Fabián Martín se hizo una reducción de la planta política legislativa, que actualmente es de 4 personas que ocupan la secretaria administrativa y tres secretarios de bloque. Cuando asumió Martín, el recorte en la planta política le permitió ahorrar dos millones de pesos, dinero que decidió usar en la mejora de espacios verdes del departamento. Este plan es el que se buscará emular en Capital.

Las fuentes consultadas no brindaron detalles sobre lo que podría pasar en el Ejecutivo municipal pero el objetivo es reducir también las secretarias, siguiendo la línea aplicada tanto por Martín en Rivadavia -donde son cinco las secretarias- como por Orrego en Santa Lucía, que también tiene cinco secretarías.

Al igual que a nivel provincial, en Capital no mostrarán sus cartas antes. Los nombres de las personas que terminarán convirtiéndose en funcionarios serán revelados lo más cercanamente posible a la fecha de asunción, prevista para el 10 de diciembre. Según confirmaron desde el entorno de Laciar, hubo charlas con el intendente Emilio Baistrocchi, pero no habrá imágenes hasta que no terminen los procesos eleccionarios.