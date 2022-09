Cristina se defiende: "Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación"

“Estoy ejerciendo el derecho que me concede el artículo 104 del Código de Procedimiento Penal, ya que como soy acusada y al mismo tiempo son abogada, puedo hacer uso de esta etapa de alegato”, comenzó su defensa Cristina. Y continuó “no puedo dejar de recordar que me fue negado el derecho de defensa cuando hubo una procedente y arbitraria ampliación y con acusaciones que no habían existido”.

Además, señaló “si no hubiera tenido la suerte de ser abogada, hubiera estado en estado de indefensión frente al alegato del fiscal”. Tras esta aclaración, la acusada de ser la cabecilla de una asociación ilícita brindó una larga defensa, donde en todo momento señaló que tanto el fiscal Diego Luciani como el fiscal Sergio Mola “mintieron en el alegato final de acusación”.

Entre su alocución, pidió que los fiscales sean investigados. “Voy a solicitar que se extraiga testimonio de cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con los testigos, las pericias, la documentación con la prueba obrante en el expediente y con el derecho”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que “se montó una fábula para traerme de los pelos a este juicio” de parte de los integrantes del Ministerio Público Fiscal en el marco del juicio que investiga el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Calificando al juicio como “un disparate”, señaló que la acusación en su contra no tiene ni cabeza ni pies. “El fiscal no se queda con que somos una asociación ilícita y no gobiernos constitucionales y democráticos. Como no le alcanza con violar la representación popular, va por más, y dice, `no existe un fundamento jurídico serio que les impide a los jueces llevar a cabo una revisión de los actos políticos de los restantes poderes del Estado´. El MPF se arroga una supremacía sobre los otros poderes. El fiscal dijo cosas que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.

Por último, Cristina Kirchner señaló: "Terminen con lo de la impunidad, tengo cinco causas por asociación ilícita. Por esto me siento en estado de indefensión, muy intranquila. Si buscan impunidad miren para otro lado, porque algunos integrantes del Poder Judicial que me están juzgando jugaban al fútbol y al pádel con Macri".

De esta manera finaliza la etapa de los alegatos. En base a lo que el Código establece, se habilita la etapa de réplicas y dúplicas, que no es obligatoria. Queda en mano de las partes solicitarla si entienden que deben responder algo que se enunció en los alegatos. Culminada esta etapa, se continuará con las últimas palabras de los acusados y el esperado veredicto. Hasta esa instancia, queda tiempo, ya que se estima será en diciembre.