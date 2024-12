Cristina, presidenta del PJ: el hiato de los exgobernadores sanjuaninos y los dos invitados

Como oyentes, en primera fila, estuvieron el senador Sergio Uñac y el exgobernador José Luis Gioja, sólo separados por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que fungió de hiato. Ni siquiera la asunción de la nueva titular ofreció una foto juntos, lado a lado. También participó, más atrás, la senadora camporista Celeste Giménez. Los tres sanjuaninos son consejeros titulares de la lista Primero la Patria. En tanto, como invitados, dijeron presente el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y el parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor.

El acto de Cristina estuvo enfocado en un análisis sobre el primer año de gestión de Javier Milei. "Difiero de aquellos compañeros que dicen que hay una estafa electoral porque la motosierra no fue para la casta. Cuando uno tiene un vecino que aparece en el jardín de su casa con una motosierra, cara de loco y prometiendo que va a matar a los vecinos menos a mi. Aunque me prometa que no va a hacer nada, me encierro en mi casa porque me da miedo. Hay que darse cuenta de que hay una aceptación de la sociedad de un ejercicio de ajuste violento sobre ciertos sectores", opinó.

Por otro lado, el foco de atención estuvo en la ausencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Desde el entorno más próximo de Cristina aseguraron que Kicillof fue invitado al acto de asunción a través de un llamado telefónico del senador nacional formoseño José Mayans. En esa comunicación, sostuvieron cerca de la exvicepresidenta de Alberto Fernández, el mandatario bonaerense le adelantó al senador que no concurriría porque debía cumplir con su agenda de gestión.

La misma explicación que dieron cerca de Cristina ofrecieron fuentes de confianza de Kicillof, que aportaron datos sobre las actividades del día del gobernador, que comenzaron a las 9, en Pehuajó, y continuaban hasta las 15.30, en Carlos Casares.