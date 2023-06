Cristina Kirchner y un palo al albertismo: "Amenazan con el partido judicial"

Un día después de que se presentara la alianza Unión por la Patria, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a la negociación electoral que hubo con otros sectores del espacio. En línea con el comunicado que emitió ayer el PJ Bonaerense, cuestionó la actitud de quienes "amenazan con ir al partido judicial", en referencia a declaraciones de Aníbal Fernández. Lo relacionó no solo con lo que ha ocurrido en los últimos años contra el partido gobernante por el rol del Poder Judicial; también habló en términos personales. "Me permito hablar de mi, no de las causas, condenas, hablo de intentos de asesinato y de impunidad para los que participaron, planificaron", remarcó desde Santa Cruz.