Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reúnen para destrabar la interna del PJ

La cumbre se realizará a 48 horas de que el gobernador bonaerense encabece un acto en Ensenada por el Día de la Lealtad, y a cuatro días de que se venza el plazo para presentar la lista de candidatos al PJ Nacional.

Tras la reunión pueden suceder varias cosas: que se vaya a una lista de unidad, que se compita por la presidencia entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, que las elecciones se posterguen, y, de darse la primera posibilidad, quizá la presencia juntos el 17 de octubre en un acto en Berisso de la ex vicepresidenta y el gobernador bonaerense.

El silencio de Kicillof

"Primero la Patria" es el nombre de lista que reservó la ex presidenta para competir en las internas previstas para el 17 de noviembre contra "Federalismo y Justicia", el sello que inscribió el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El encuentro entre ambos previsto en principio para el viernes, en horario y lugar a confirmar, servirá para definir el destino de la interna del PJ.

Kicillof, por su parte, hace equilibrio. La ex mandataria y el gobernador bonaerense no se hablan desde antes de que el economista viaje a México, el primer día del mes de octubre. En ese mismo momento decidió desembarcar, sorpresivamente, en La Matanza y dar un mensaje en clave electoral. Una señal directa a la interna bonaerense pero, al mismo tiempo, a todo el arco político.

Durante ese viaje, el cristinismo y La Cámpora pusieron en marcha un operativo clamor para que Cristina sumara respaldos en su candidatura a la presidencia del PJ Nacional. Hubo mensajes en redes sociales de intendentes, diputados, senadores y PJ provinciales. El mensaje de apoyo de Kicillof nunca llegó.

Kicillof vs. La Cámpora

Sucede que la interna más fuerte que atraviesa el peronismo es la que protagonizan Kicillof y algunos de sus aliados más importantes, como Jorge Ferraresi o Andrés Larroque, con Máximo Kirchner y los referentes de La Cámpora.

Ferraresi y Larroque arman políticamente para Kicillof, con la intención de potenciarlo como líder del peronismo y futuro candidato a presidente en 2027. Máximo Kirchner y La Cámpora buscan sofocar esas aspiraciones y apuestan por Cristina.

17 de octubre

Este jueves, y bajo la consigna "Lealtad con el Pueblo, la Patria no se Vende", Kicillof será único orador en Berisso, a apenas dos cuadras desde donde el 17 de octubre de 1945 miles de trabajadores partieron hacia la Plaza Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón. "Será un acto netamente provincial", avisan desde la gobernación.

En principio, Cristina y Máximo Kirchner no estarán con Kicillof en Berisso en el acto que fue impulsado por los intendentes Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada) y Julio Alak (La Plata). La ex presidente hubiese preferido, según comentan quienes la visitan, un acto "todos juntos".

Esta tarde, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, criticó al gobernador por no sumarse al operativo clamor por Cristina. "Me llama la atención que el gobernador Axel Kicillof, luego de las oportunidades que tuvo en su vida por la confianza de Cristina y por ser parte de este proyecto político, todavía no se haya manifestado en función de la candidatura de Cristina a presidir el Partido Justicialista", afirmó en declaraciones a Radio Con Vos. Mendoza es una dirigente de confianza de Máximo Kirchner y fue anfitriona de Cristina en varios de sus últimos actos públicos.