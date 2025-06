Cristina Kirchner denunció un "cepo al voto popular"

A minutos nada más de que la Corte Suprema ratificara la condena a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, la ex presidenta salió a la vereda del PJ para hablarle a la militancia partidaria que aguardaba la noticia cerca de su lideresa.

"Esta Argentina que estamos viviendo no deja de sorprendernos porque al cepo del salario que le ha puesto este gobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular", apuntó la ex mandataria en el comienzo de su mensaje.

"Este cepo al voto popular no lo ponen este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema... no se confundan, son tres monigotes que responden a mandos muy por arriba de ellos. Es el poder económico concentrado de la República Argentina", completó.

"Es el poder concentrado que, cuando se produjo el intento de magnicidio, a los pocos días tituló 'la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá' en tapa. Más clarito, echale agua. ¿Saben por qué este cepo al voto popular? Porque no van a cometer el mismo error del 2019 (...) Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Ahora, un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Lo mismo que hicieron en el 2019", analizó.

"Yo pienso como peronista y voy a seguir pensando siempre de la misma manera" (y) "El poder económico sabe que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome, porque esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestados anuncien la crónica del final... Porque esto no tiene un final feliz", auguró.

"Lo votaron, a hacernos cargo de una buena vez de las cosas (...) Cuando este monigote (Milei) se caiga, el poder económico no quiere que el campo nacional y popular pueda reorganizarse", consideró.

La ex presidenta continuó con su mensaje con fuerte impronta electoral, recordando números de su período a cargo del ejecutivo nacional.

"Nosotros logramos que los trabajadores tuvieran los salarios más importantes de América Latina, sin recurrir al Fondo. Era posible ahorrar, se llegaba a fin de mes. Esa Argentina que quieren mostrar como destruida tiene que ver con un Gobierno que creó universidades en cada provincia para que los estudiantes no tuvieran que irse a las grandes ciudades", señaló.

También hubo palabras para Mauricio Macri, a quien desde le kirchnerismo le adjudican una influencia extrema sobre el sistema judicial: "¿A quién quieren engrupir? Macri es un fracasado que ni siquiera pudo ser reelecto".

Cristina repitió una frase que utilizó ayer, en una reunión también en la sede del PJ: "Ellos en libertad y yo presa, pero quiero decirles que mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri caminen sin que nadie les reclame nada estar presa es un certificado de dignidad".

"Se equivocan los que piensan que de esta manera van a llegar a su objetivo de destrucción contra los argentinos (...) Me pueden meter presa, pero la gente sigue cobrando salarios de miseria, las jubilaciones van a seguir sin alcanzar, los medicamentos cada vez están más caros, los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a cuatro comidas por día", exclamó.

"El pueblo finalmente es como un río: se le ponen piedras, pero finalmente el agua se filtra y pasa. Yo espero que sea el peronismo ese espacio político que abracé desde muy joven quien conduzca el encause de ese río", sintetizó.

"A los ensobrados de la derecha, quiero decirles que pondremos el cuerpo. Los peronistas nos quedamos acá, ponemos la cara y el cuerpo, no somos mafiosos, no nos profugamos", refirió, en alusión a Fabián Pepín Rodríguez Simón, el ex jefe de la mesa judicial macrista, que se mantuvo durante años prófugo de la justicia nacional en Uruguay, hasta que regresó a la Argentina para ser absuelto.

Finalmente llamó al peronismo "a militar, a organizarse, a estar junto a la gente que lo necesita, a militar junto a todos esos colectivos sociales que están siendo agredidos por esas políticas. A profundizar el acercamiento y la empatía con la gente. A ayudar a los que necesitan ser ayudados".