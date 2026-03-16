Cristina Kirchner confirmó su presencia en Comodoro Py: Fuertes críticas a la gestión de Milei y denuncia de "show mediático"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que asistirá de forma presencial este martes a las 9 de la mañana a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa conocida como "Cuadernos". A través de un mensaje en sus redes sociales, la exmandataria vinculó su citación judicial con una maniobra de distracción frente a la situación económica actual, calificando la medida como parte de un esquema de "pan y circo".

En su descargo, la titular del Partido Justicialista cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal 7 (integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero) de exigir su presencia física en lugar de continuar con la modalidad virtual. Según Kirchner, este cambio responde a una "exigencia mediática" para obtener fotos y videos que alimenten los titulares de prensa, ya que las imágenes de audiencias por Zoom "no dan para tapa de diario".

"Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla", sentenció la expresidenta en su mensaje.

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El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

Duras críticas a la política económica de Javier Milei

Kirchner aprovechó la confirmación de su indagatoria para lanzar un duro ataque contra la gestión de Javier Milei, a quien definió como un "economista experto en crecimiento con o sin dinero". En su análisis, describió un escenario de "catástrofe social y económica" derivado de lo que llamó el "cuarto desgobierno neoliberal".

Entre los puntos principales de su crítica económica, destacó:

Cierre de fábricas y negocios, junto con despidos de obreros.

y negocios, junto con despidos de obreros. Inflación persistente superior al 2% mensual, a pesar del "ajuste más brutal que se recuerde".

superior al 2% mensual, a pesar del "ajuste más brutal que se recuerde". Salarios en caída libre y un aumento en la cantidad de gente en situación de calle.

y un aumento en la cantidad de gente en situación de calle. Niveles de mora bancaria y endeudamiento familiar comparables al final de la convertibilidad.

Además, CFK hizo referencia a la causa $LIBRA, denunciando un presunto pacto de 5 millones de dólares que involucraría al presidente Milei y al empresario Mauricio Novelli, criticando al fiscal Taiano por el supuesto "cajoneo" de las pruebas.

El operativo y la situación judicial

La ex vicepresidenta, quien actualmente cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad, será trasladada desde su domicilio en San José 1111. Para el trayecto, se ha coordinado un radio extendido de alcance para su tobillera electrónica. Mientras tanto, la organización La Cámpora convocó a una concentración en el barrio de Constitución desde las 7 de la mañana para acompañar su salida hacia Retiro.

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La audiencia se desarrollará en la remodelada Sala AMIA, con capacidad para 200 personas, y será transmitida en vivo. Tras la declaración de Kirchner, se espera que también se presenten otros acusados como Julio De Vido (quien se trasladará desde el penal de Ezeiza), Roberto Baratta y Rudy Ulloa, entre otros. En esta instancia, los imputados tienen el derecho de declarar o negarse a hacerlo ante el tribunal.