Cristina calienta la previa de su declaración, y habla de los "autores intelectuales" de su atentado

Además de cargar contra la investigación de la causa por poner el foco exclusivamente en los autores materiales, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y no profundizar sobre las hipótesis planteadas por parte de la defensa respecto a sus posibles vínculos con la política nacional, la expresidenta también cuestionó el encuadre que le dieron ciertos medios de comunicación masivos.

"De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho", cuestionó y agregó: "No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona".

En esa línea, recordó el editorial de Clarín titulado “La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá” en el que se vinculó el intento de atentado con el juicio por la causa de Vialidad. "Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín “La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá” (haciendo referencia a la “causa vialidad”), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… “Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala”", dijo.

La publicación fue acompañada por un video en el que se hace referencia a los detalles de la causa, la línea de investigación adoptada por la jueza María Eugenia Capuchetti y la crítica por no profundizar los posibles nexos del diputado Gerardo Milman y la familia Caputo con la autoría intelectual del hecho.