Corte Suprema: presentan proyecto para que haya 16 jueces

COPARTICIPACIÓN Gobernadores peronistas dan un ultimátum a la Corte: no puede fallar contra “el federalismo”

La propuesta del rionegrino llega en un momento álgido, a sólo 48 horas de que el Senado trate el tema en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales. El debate comenzará este miércoles a las 12.

weretilneck.jpg El rionegrino Weretilneck quiere elevar de 5 a 16 miembros la Corte Suprema

Tanto los proyectos de Rodríguez Saá y el de Weretilneck contemplan el cupo femenino, un tema que no parece preocupar al albertismo, que ni siquiera se ocupó de proponer una mujer que llene el sillón que dejó vacío Elena Highton. Tanto los proyectos de Rodríguez Saá y el de Weretilneck contemplan el cupo femenino, un tema que no parece preocupar al albertismo, que ni siquiera se ocupó de proponer una mujer que llene el sillón que dejó vacío Elena Highton.

Otro punto en el que coinciden los proyectos es en el respeto al federalismo, ante una corte que se considera demasiado porteñocéntrica a pesar de que su presidente, Horacio Rosatti, sea oriundo de Santa Fe. Pero en todo caso destacan que el interior profundo del país no está representado.

Para esto, el rionegrino presenta la figura del cupo federal. Este punto se tramitaría dividiendo el país en cinco regiones:

CABA

BUENOS AIRES

NORTE: Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero.

CENTRO: La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

SUR: Neuquén, La Pampa, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

En cada una de ellas debe haber una sala, con al menos tres jueces. Asimismo, el texto determina que las salas se deberán armar por sorteo "para evitar concentración de poder".

Según el proyecto, el presidente de la Corte “será designado por el voto mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran. La presidencia será ejercida por un periodo de UN (1) año. No podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva”.

La presentación de estos proyectos avalados por el kirchnerismo, son otro cisma entre el sector que responde a la Vicepresidenta y el albertismo. Fuentes allegadas al presidente cuestionaron que “el momento no es el adecuado, más allá de cómo sea o esté esta Corte. Una modificación tiene que ser producto de consenso, no de imposición. Es a través del diálogo, no de otro modo”.

“Que la Corte impacta en la sociedad, seguro, que la Justicia funciona pésimo, también, pero ahora la gente no llega a fin de mes y que la política se ocupe de esto nos lo van a facturar. Y tienen razón”, señalaron.