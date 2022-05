Coparticipación: la Nación y la Ciudad no lograron un acuerdo y dirimirá la Corte

Los gobiernos de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires no lograron ponerse de acuerdo para encontrar una salida política al conflicto por la coparticipación y la discusión será dirimida por la Corte Suprema de Justicia. En marzo pasado, el máximo tribunal había dado un plazo inicial de 30 días hábiles para que ambas administraciones intentaran encontrar un punto de entendimiento luego de la quita de fondos impulsada por Nación en 2020. Pero eso solo fue alcanzado parcialmente, en lo que respecta a la forma de transferencia y la actualización de las partidas, pero no en el monto, el punto más sensible de todos.