Contrapunto del secretario de Seguridad con la Corte por la ampliación del Sistema Acusatorio

Este martes, Guillermo De Sanctis lanzó un gran anuncio que impacta de lleno en el sistema judicial y en la Policía de San Juan como auxiliar de la Justicia. El presidente de la Corte de Justicia aseguró en declaraciones radiales que es "decisión tomada" incorporar la totalidad de los delitos del Código Penal que todavía no están en el Sistema Acusatorio Penal Adversarial, en alrededor de 6 meses, empezando con los ciberdelitos. Estas declaraciones generaron un contrapunto con el secretario de Seguridad Provincial, Carlos Munisaga, quien si bien coincidió en la necesidad de avanzar con sumar delitos a ser abordados por el Sistema Acusatorio, aseguró que no fue consultado sobre esta ampliación total y advirtió que "hay que ser cuidadosos en el cómo".

Como esta medida implica crear estructuras de fiscales, que bajo el Sistema Acusatorio trabajan en investigar los hechos con la colaboración de la Policía, requiere también de una reorganización de la fuerza policial, que depende del Poder Ejecutivo. Hasta ahora, ambos poderes vienen trabajando codo a codo para mejorar la administración de justicia. No obstante, en esta oportunidad, Munisaga dijo que vienen preparándose para llegar a ciberdelitos, pero que no le han consultado nada sobre los demás ítems del Código Penal.

"Conmigo no lo han coordinado. Sí lo del ciberdelito que hemos trabajado con el Ministerio Público Fiscal, es más, montamos las capacitaciones y hemos adquirido licencias de software de protección. Para el resto de los delitos no hemos coordinado nada", resumió el secretario de Seguridad, en diálogo con Tiempo de San Juan.

Incluso, el funcionario uñaquista expresó que "me preocupa, porque hay que cuidar la efectividad del Sistema Acusatorio. Hay que hacerlo progresivo por delito. Es tan efectivo el Sistema Acusatorio que hay que cuidarlo. Para mí es muy grande abrirlo a todos los delitos. No debemos saturarlo".

Si bien Munisaga aclaró que le parece bien sumar más delitos, "porque no podemos convivir con dos sistemas procesales", se mostró cauto con el plazo de 6 meses propuesto por la Corte en persona de De Sanctis, recalcando lo de la "progresividad". "Hay que tener cuidado de no desbordarlo al sistema", remarcó el funcionario de Sergio Uñac. A la vez, destacó que la Corte tiene la facultad de avanzar en la implementación de este esquema pero puso énfasis sobre la necesidad de "ser precavidos con los desbordes" y destacó que "mi opinión es que hay que ser muy cuidadosos con la ampliación de competencia".