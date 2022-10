Contra pagar Ganancias, judiciales sanjuaninos confirmaron el paro: cómo será

La medida de fuerza se hace bajo la consigna "El salario no es ganancia" y se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo. A la vez el gremio envió una convocatoria para concentrarse en los tribunales provinciales. "La Comisión Directiva se reunirá a las 9 de la mañana en el edificio 25 de Mayo, convocando a quienes quieran acompañar para recorrer los edificios".

Entre los argumentos que esgrimen es que "en el año 2015 la Unión Judicial consiguió el derecho de que la compensación jerárquica no compute para el descuento de ganancias. Hoy ese derecho se pone en juego. En los medios se expresa que la medida afecta a los Jueces y Funcionarios, pero la realidad es que afectará a gran parte del personal incluso de los sectores más bajos. Pretenden que tributemos por el sueldo bruto. De salir aprobado el proyecto, perderíamos entre un 30 y 35% de nuestro salario. Mucho más que el presentismo".

Esta medida nacional de la FJA se dispone en rechazo a la modificación de la “Ley de Impuesto a las Ganancias” que el oficialismo busca introducir a través del Presupuesto General de la Nación para el año 2023 sobre los salarios y jubilaciones que perciben los trabajadores y trabajadoras judiciales, "independientemente de su fecha de ingreso y composición de la estructura salarial, resultando la misma abusiva y confiscatoria, máxime en un contexto inflacionario como el que vivimos", aseguran en el gremio.

"Lo hemos sostenido a lo largo de los años, el salario y las jubilaciones no son ganancia. El salario de los y las trabajadores es una retribución que percibimos por parte de quienes se apropian de nuestra fuerza de trabajo, experiencia y saberes explotándonos para su beneficio. En tanto que los haberes jubilatorios sufren una doble imposición tributaria ya que mayormente devienen de aportes y contribuciones de la etapa en actividad del trabajador/a. El Poder Judicial no son sólo jueces y juezas y demás magistrados y magistradas, los trabajadores y trabajadoras judiciales somos la inmensa mayoría y no debemos ser enfrentados con trabajadores de otras actividades", expresan.

Además, justifican el paro diciendo que "en un país donde se desgravan o exceptúan del pago de ciertos tributos a vastas actividades llevadas a cabo por empresas multinacionales que extraen y saquean nuestros bienes comunes naturales, llevándose las riquezas al exterior sin generar en nuestra patria puestos de trabajo genuino y no dejando más que desolación y contaminación en nuestros suelos y ríos, o sectores económicos que obtienen beneficios a través de la especulación financiera y prácticas monopólicas para la maximización de sus ganancias, e incluso hasta la fuga de capitales y lavado de activos, sin que eso ponga en discusión el modelo de desarrollo productivo, tecnológico e industrial de la Argentina".

Y agregan que "resulta inmoral que las sucesivas crisis económicas sigan recayendo una y otra vez sobre nuestras espaldas. La excesiva transferencia de nuestros ingresos del sector del trabajo al del capital concentrado a través de la inflación, aumento de tarifas y cartelización de precios es descomunal y se ve sumamente agravada a través de seguir sosteniendo el injusto “impuesto al salario” en una puja distributiva que nos quieren hacer perder por goleada a los trabajadores y trabajadoras. Por ello, los y las Judiciales de todo el país vamos al paro".