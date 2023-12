"Conocedor del ambiente y administrativo", los pedidos de artistas sanjuaninos al nuevo gobierno

Hugo Vinzio, artista plástico

“A raíz de mi experiencia a través de los años, lo primero es que el secretario de Cultura de un gobierno no debería ser un artista, sino un buen administrador con sensibilidad.

Luego, crear un grupo de asesores ad honorem en el corto plazo y, hecho esto, elaborar un plan que tenga que ver con la realidad. Lo que pasa es que muchas veces se confunde administración cultural con producción cultural, que son dos cosas absolutamente diferentes, por eso hacen falta administradores culturales, no artistas frente al área de cultura, que es un error que se viene cometiendo desde épocas memorables.

Conozco como es el trabajo en el Estado, ya que me ha tocado estar desde los dos lados. Como productor y hacedor cultural, me gustaría que el Estado me ayude a llevar adelante mis proyectos, que muchas veces tuve que hacerlo solo. No tiene que financiar, sino ayudar, ser un administrador que conecte el Estado con la actividad privada, que incentive producciones a corto, mediano y largo plazo.

Si ponen un artista, alguien del ámbito del teatro, por ejemplo, por cuestiones lógicas va a volcarse a lo que sabe. Un administrador tiene una visión más amplia, más abierta”.

Soledad Gómez, referente de la danza e integrante de la Mesa Provincial de Danza

“Creo que lo inmediato a tener en cuenta es que sea un conocedor de la cultura en San Juan. Que sepa cómo se maneja, y creo que también se tiene que haber puesto al tanto de cómo estamos conformados los artistas, con diferentes mesas de trabajo, como la Mesa Provincial de Danza. Estamos todos unidos en diferentes formatos.

Si se llama a un referente de cada conformación para estar al tanto de los proyectos que se trabajan en conjunto y con lo que viene, que es la FNS, será fundamental para que todos los artistas sanjuaninos estemos empapados de lo que se pretende hacer y cómo el gobierno actual lo llevará a cabo. Reunirse con los artistas sería lo más inmediato que debería hacer”.

Luis Ávila, escritor

“En mi opinión, innovación y conocimientos en el mercado (en la industria cultural) serían coordenadas que sugeriría para la gestión actual. En los hacedores culturales de la provincia hay mucho talento, pero no siempre está la noción de emprender y hacer carrera de manera retributiva explotando ese talento, lo cual hoy gracias al mercado de plataformas digitales hay un potencial altísimo.

En lo particular egresé de la universidad sin saber cómo entrar en el mercado y lo tuve que aprender a base de prueba y error. Quizá si los sectores culturales brindasen orientaciones para reducir el margen de error sería de mayor beneficio a todos y tengo esperanza de que esto pueda conseguirse. Antes si querías hacer carrera en el ámbito cultural sí o sí tenías que mudarte a Buenos Aires, hoy podés hacer carrera con conexión a WiFi y buenas ideas desde el comedor de tu casa y un buen guion para las pantallas verticales”.

Giselle Slavutzky, referente de la danza y gestora cultural

“Lo más importante es defender que la cultura es un derecho humano fundamental y la fuente de trabajo de muchas personas. Y que consideramos fundamental tener en cuenta los proyectos de base y las comunidades que generan circulación cultural, las redes construidas por lxs gestores y hacedores culturales y la necesidad de sostener las condiciones materiales para que todxs puedan crear en pie de igualdad, en el San Juan profundo y en la Ciudad de San Juan.

Importantísimo que programas como Emprendedor Cultural, Verano Cultural y la Fiesta Nacional del Sol continúen vigentes. Por último, insistir en la necesidad de una ley de fomento para la danza con presupuesto suficiente para desarrollar el sector”.

Fabricio Carbajal, músico y gestor cultural

“Creo que en éste periodo de transición es un poco prematuro hacer un análisis profundo, ya que hay mucha incertidumbre sobre lo que se viene a nivel nacional. Sin embargo, lo importante para nuestro sector creo que sería no perder derechos ni obligaciones como artistas. En nuestra provincia ha habido muchas batallas ganadas en cuanto al acompañamiento del Estado dignificando el trabajo de nuestros artistas con la Fiesta Nacional del Sol, donde se ha puesto en consideración y visibilidad a muchos trabajadores del sector; no solamente en lo artístico, sino en lo técnico.

Creo que es algo que debe ir en crecimiento y desarrollo, no solamente para artistas que son considerados referentes sino también para los emergentes, a nivel nacional, al menos en el plano musical artístico, un rol importante ha tenido el Estado a través de la creación del INAMU (2012), su red para el fomento y acompañamiento de los proyectos artísticos regionales. Creo que sería importante sostener estas lógicas y ayudar a desarrollarlas con más herramientas legales. Y esto no sólo es una obligación del Estado sino un trabajo en conjunto con los/as artistas”.

Mariana Viera Campbell, música y presidente de ACMIS (Asociación Civil de Músicos Independientes Sanjuaninos)

“Lo primero que debería tener en cuenta es una reunión con los representantes de cada asociación para poder trabajar en conjunto en pos de la cultura como así también trasmitir el plan de trabajo que tiene a futuro”.

Ivy Janet Nogueras, escritora y editora

“En un corto plazo es de fundamental importancia platear una Políticas Cultural Pública e Inclusiva, en donde la distribución de proyectos y los fondos en Ley de Mecenazgo sean equitativos. Nos parece muy importante que se verifique con mayor precisión a las personas que se contrata, evitando que tengan vínculo directo con funcionarios, por ejemplo. También nos parece primordial que se concursen los nuevos proyectos y/o programas de una manera más transparente.

Necesitamos que los espacios públicos sean accesibles a todos los hacedores culturales por igual, dejando de lado los grupos endogámicos que hasta ahora los han ocupado y, que se entienda que generar cultura es un “trabajo” por lo cual debe ser redituable, posible y estable.

Creemos en el rol del Estado para garantizar el desarrollo y la promoción de las creaciones locales de bienes culturales. Es fundamental que los productos de la industria local no queden subsumidos e invisibilizados para lo cual es necesaria una política pública cultural equitativa e inclusiva orientadas a reconocer y dar espacio a nuestra propia diversidad”.