Concierto de las Américas: lo armaron los empresarios pero les negaron el Alcázar

"Tengo entendido que el Gobierno siempre pagó por usar el cerro para el evento, desconozco el costo, pero bueno yo hablé con Carla Nale y me dijo 'te respondo en 24 horas' y como la respuesta no llegaba, le presenté una nota porque era un sacrificio enorme el que hacíamos. Cinco días después de presentada la nota, nos respondieron que no podíamos usar el cerro, que no aceptaban la propuesta de cederlo sin cargo y que no se daba autorización para el uso del cerro Alcázar", aseguró Devit en diálogo con Radio Sarmiento.

Según el empresario calingastino, duda que los Nale les cedieran el uso del cerro aún pagando un canon. "En principio imagino que no. Porque cuando dije que el evento lo iba a hacer el sector privado, (Carla Nale) me objetaba si íbamos a ser responsables, idóneos. Pero ahí nosotros habíamos logrado el contacto con el secretario de Seguridad Provincial, Carlos Munisaga, y con Walter Antuña de la Zona Sanitaria 4, además de Bomberos, y le expliqué que yo venía del ámbito del deporte y conocía cómo hacer este tipo de eventos. Le dije que íbamos a tomar todos los recaudos porque queríamos una fiesta y no un desastre".

El empresario analizó que "no nos aceptó la logística, nos podrían haber colocado un monto, a ver si podíamos incluirlo en el presupuesto, si podíamos buscar sponsors, pero no".

Devit dijo que tenían todo listo, desde las sillas, la iluminación, el sonido y el espectáculo armado por Rolando García Gómez que se ofreció para colaborar y tenían los artistas convocados. "Estaban la Cantata Sudamericana, que es la obra de Ariel Ramírez, con una coreografía muy linda. Íbamos a ver bailarines y artistas de acá de la provincia de San Juan y de escuelas de baile de la zona del departamento de Calingasta. Íbamos con Sonenfá, que ya estaba prácticamente hablado y convenida la fecha, que iba a ser el 7 de octubre. Pero bueno, ya se cayó todo y los artistas, por supuesto, que buscaron otros eventos, ya no tenemos tiempo para hacerlo", se lamentó.

Ahora, con la experiencia de este año, los empresarios calingastinos prevén prepararse mejor para relanzar el Concierto de las Américas en 2024. "Dijimos, bueno, listo, no se hace la fiesta, muchas gracias. Y para no correr el riesgo de tener que estar jugando con que nos presten o que nos cobren o que pase algo en el Cerro Alcázar, hemos decidido armar una comisión de eventos".

Esta comisión permitirá "pensar los eventos que podemos hacer y en los lugares que se pueden hacer en Calingasta. Porque Calingasta es un departamento de visita por excelencia, un departamento que tiene el 100% de su ocupación en los feriados largos, que la gente necesita entretenimiento, necesita eventos", concluyó el empresario.

"Falta de presupuesto"

El Concierto de las Américas se realizaba históricamente durante el mes de abril pero este año se pospuso por las elecciones para octubre, e incluso se habló oficialmente de extenderlo por dos días, dada la cantidad de visitantes que suele generar. El último se hizo el 30 de abril de 2022, con la actuación de Sonenfá y La Delio Valdéz.

A principios de septiembre, fue el secretario de Turismo de San Juan, Roberto Juárez, quien comunicó que el Concierto de las Américas "no se haría este año. No fue programado durante el año por cuestiones presupuestarias".

Sobre este argumento gubernamental, Devit opinó ahora que no saben cómo no hay presupuesto si estaba previsto este evento desde hace meses. "Es una pregunta que ninguno de los doce que integramos la comisión nos podemos responder. Ese es un tema absolutamente político. Yo no creía que se podía acabar. Aparte, la explicación de que quieren dejar las cuentas ordenadas para el próximo gobierno, me parece que no... A nosotros no nos cerró nunca esa explicación. Pero bueno, fue así y lo tuvimos que aceptar".