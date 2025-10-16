viernes 17 de octubre 2025

17 de octubre

Con Uñac y Gioja, el PJ celebra el Día de la Lealtad en Rawson

El justicialismo festejará el Día de la Lealtad en un escenario atípico, puesto que venía haciéndolo en la sede del partido. En pleno contexto electoral, elige reafirmar un departamento clave para los próximos comicios.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-10-16 at 9.40.54 PM

Todos los 17 de octubre se celebra el Día de la Lealtad Peronista, en conmemoración del día de 1945 en el que militantes y sindicatos marcharon hacia Plaza de Mayo para pedir la liberación del por entonces coronel Juan Domingo Perón, quien había sido detenido hacía unos días y trasladado a la isla Martín García. Hoy 80 años después de ese momento, en Argentina en general, pero particularmente en San Juan, el partido se encuentra en un momento crucial: se enfrenta a sus primeras elecciones luego de perder la provincia tras 20 años de gobierno. En este contexto, el consejo partidario eligió Rawson para celebrarlo y asistirán las dos figuras clave: el senador Sergio Uñac y el exgobernador José Luis Gioja.

El acto central será este viernes, a partir de las 19 horas, en el Parque Provincial de Rawson, en Villa Krawse. Según el comunicado oficial, asistirá al encuentro el secretario general de la UOM, Abel Furlán. A este se le sumarán las presencias destacadas del PJ local, como Gioja y Uñac, quien confirmó a Tiempo de San Juan que estará presente en la celebración.

La elección de Rawson como escenario no es casual, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos festejos fueron en sede partidaria. Se trata del distrito electoral más grande de San Juan y, además, de un bastión históricamente afín al peronismo, que ha sido determinante en la mayoría de las contiendas provinciales. Por su peso demográfico y su tradición política, el departamento se convierte en un punto estratégico para consolidar apoyos de cara a las elecciones en las que el justicialismo busca retener las dos bancas de diputado nacional que pone en juego.

De los departamentos con mayor peso electoral, Rawson aparece como el más desprotegido en el actual escenario político. Mientras que Chimbas cuenta con un fuerte blindaje territorial debido a la candidatura de Fabián Gramajo.

